Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 07:56

Крупный пожар вспыхнул на овощебазе в Якутии

В Якутске 45 пожарных и 10 единиц техники тушат крупный пожар на овощебазе

На овощной базе в Якутске на улице Труда вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС

Пожар на овощебазе в Якутске. Видео © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу пожара № 2 в количестве 45 человек и 10 единиц техники», — сказано в публикации.

Представители ведомства добавили, что на месте целиком полыхает крыша овощебазы. Информации о пострадавших пока не было. Площадь пожара, предварительно, составляет около 1000 квадратных метров.

Птица врезалась в самолёт в небе над Омском и вызвала пожар в двигателе
Птица врезалась в самолёт в небе над Омском и вызвала пожар в двигателе

Ранее в городе Дзержинске Нижегородской области потушили масштабный пожар на территории бывшего завода «Заря». Пламя распространилось на 500 квадратных метров. На месте работали 43 человек и 11 единиц техники.

Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar