Крупный пожар вспыхнул на овощебазе в Якутии
В Якутске 45 пожарных и 10 единиц техники тушат крупный пожар на овощебазе
На овощной базе в Якутске на улице Труда вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС
Пожар на овощебазе в Якутске. Видео © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)
«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу пожара № 2 в количестве 45 человек и 10 единиц техники», — сказано в публикации.
Представители ведомства добавили, что на месте целиком полыхает крыша овощебазы. Информации о пострадавших пока не было. Площадь пожара, предварительно, составляет около 1000 квадратных метров.
Ранее в городе Дзержинске Нижегородской области потушили масштабный пожар на территории бывшего завода «Заря». Пламя распространилось на 500 квадратных метров. На месте работали 43 человек и 11 единиц техники.
Обложка © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)