Крупный пожар вспыхнул на овощебазе в Якутии

На овощной базе в Якутске на улице Труда вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС

Пожар на овощебазе в Якутске. Видео © Telegram / МЧС Республики Саха (Якутия)

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу пожара № 2 в количестве 45 человек и 10 единиц техники», — сказано в публикации.

Представители ведомства добавили, что на месте целиком полыхает крыша овощебазы. Информации о пострадавших пока не было. Площадь пожара, предварительно, составляет около 1000 квадратных метров.