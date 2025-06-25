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25 июня, 16:13

Мощный пожар вспыхнул в промзоне нижегородского Дзержинска

МЧС: Мощный пожар в промзоне Дзержинска потушен, обошлось без пострадавших

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области на территории бывшего завода «Заря» вспыхнул сильный пожар. Возгорание удалось потушить на площади 500 квадратных метрах, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В Нижегородской области на территории бывшего завода произошел пожар. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

«На территории бывшего завода «Заря» загорелись бочки с краской. По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения происходило открытое горение с дальнейшим распространением», — говорится в сообщении.

На месте работали 43 человек и 11 едениц техники. К счастью во время проишествия никто не погиб и не пострадал. Причину пожара будут выяснять дознаватели чрезвычайного ведомства.

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Юлия Сафиулина
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