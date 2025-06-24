В Казани из-за мощного пожара сгорели пять пассажирских автобусов
МЧС: В Казани вспыхнул пожар в автопарке, огонь повредил пять автобусов
Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
В Казани вспыхнул мощный пожар по адресу ул. Крылова, где располагается автобокс ПАТП-2 на 60 автобусов. Работников автопарка экстренно эвакуировали. Пострадало пять автобусов, сообщили в ГУ МЧС по республике Татарстан.
Последствия пожара в автопарке Казани. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан
«Прибывшие пожарные ГУ МЧС России по РТ справились с огнём за полчаса. Общая площадь пожара составила 60 кв. метров. Повреждения огнём получили пять автобусов», — сообщили в ведомстве.
Причины пожара выясняются специалистами Госпожнадзора. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за технической неисправности в одном из автобусов.
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