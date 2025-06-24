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24 июня, 08:24

В Казани из-за мощного пожара сгорели пять пассажирских автобусов

МЧС: В Казани вспыхнул пожар в автопарке, огонь повредил пять автобусов

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Обложка © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Казани вспыхнул мощный пожар по адресу ул. Крылова, где располагается автобокс ПАТП-2 на 60 автобусов. Работников автопарка экстренно эвакуировали. Пострадало пять автобусов, сообщили в ГУ МЧС по республике Татарстан.

Последствия пожара в автопарке Казани. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Последствия пожара в автопарке Казани. Фото © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Татарстан

«Прибывшие пожарные ГУ МЧС России по РТ справились с огнём за полчаса. Общая площадь пожара составила 60 кв. метров. Повреждения огнём получили пять автобусов», — сообщили в ведомстве.

Причины пожара выясняются специалистами Госпожнадзора. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за технической неисправности в одном из автобусов.

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А ранее машинист поезда запечатлел масштабные природные пожары в Забайкалье. Более 2500 гектаров леса выгорело, а над посёлком Атамановка нависла серьёзная угроза.

Мария Любицкая
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