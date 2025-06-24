МЧС: В Кемеровской области загорелся торговый центр
В Кемеровской области в городе Белово произошло возгорание в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Кадры тушения пожара. Видео © Пресс-служба МЧС России
Пожар возник на обрешётке крыши, площадь возгорания составляет около 900 квадратных метров. Пострадали два торговых павильона, трое человек покинули здание до прибытия спасателей. Сведений о пострадавших не поступало.
Для ликвидации ЧП задействованы 25 сотрудников и шесть пожарных машин. Работа продолжается, причины возгорания устанавливаются.
А ранее машинист поезда запечатлел масштабные природные пожары в Забайкалье. Более 2500 гектаров леса выгорело, а над посёлком Атамановка нависла серьёзная угроза. В тушении масштабного возгорания участвуют свыше 300 человек, задействована техника МЧС.
Обложка © Пресс-служба МЧС России