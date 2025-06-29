Сухая трава горит в районе крымской Алушты на площади 1 га
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В районе Алушты спасатели пытаются потушить масштабный природный пожар, возникший у горы Кастель. Огонь охватил значительную территорию, уничтожив около 1 гектара сухой травы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
«Тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 га», — сказано в сообщении.
Для борьбы с ландшафтным пожаром привлечены 151 специалист и 21 единица техники.
Ранее Life.ru сообщал, что лесные пожары в Забайкалье продвинулись в сторону пригорода Читы. Для координации действий в район возгорания выехала прокуратура. Под большой угрозой находится посёлок Атамановка из-за лесного пожара.