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29 июня, 14:28

Сухая трава горит в районе крымской Алушты на площади 1 га

Обложка © Telegram / Плохие новости Крым | Симферополь | Севастополь ДТП

Обложка © Telegram / Плохие новости Крым | Симферополь | Севастополь ДТП

В районе Алушты спасатели пытаются потушить масштабный природный пожар, возникший у горы Кастель. Огонь охватил значительную территорию, уничтожив около 1 гектара сухой травы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Тушение пожара осложняет труднодоступная местность, скальный массив, порывистый ветер до 12 м/с. По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 га», — сказано в сообщении.

Для борьбы с ландшафтным пожаром привлечены 151 специалист и 21 единица техники.

Восемь пожаров на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки
Восемь пожаров на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки

Ранее Life.ru сообщал, что лесные пожары в Забайкалье продвинулись в сторону пригорода Читы. Для координации действий в район возгорания выехала прокуратура. Под большой угрозой находится посёлок Атамановка из-за лесного пожара.

Мария Любицкая
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