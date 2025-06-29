Восемь пожаров на площади 434 гектара потушили в Забайкальском крае за сутки
Пожары в Забайкальском крае. Обложка © Telegram/ МЧС Забайкальского края
За минувшие сутки в Забайкалье было ликвидировано 8 пожаров сухой растительности на общей площади 434 гектара. Ситуация с огнём остаётся под контролем, однако продолжают поступать сообщения о новых возгораниях. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
В селе Ручейки Читинского Муниципального округа огнеборцы успешно справились с пожаром, охватившим площадь в 300 гектаров. Кроме того, в регионе был ликвидирован 21 техногенный пожар. В Чите, на улице Больничная, произошло возгорание забора на площади 20 погонных метров. Пожарные из пожарно-спасательной части №3 оперативно отреагировали и устранили угрозу.
Ранее Life.ru сообщал, что лесные пожары в Забайкалье продвинулись в сторону пригорода Читы. Для координации действий в район возгорания выехала прокуратура. Под большой угрозой находится посёлок Атамановка из-за лесного пожара. Огонь сумел распространиться на 65 гектарах и уже достиг дачного товарищества «Сосновый».