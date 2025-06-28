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28 июня, 16:54

Пожар в частном доме в Коми унёс жизни трёх человек

Обложка © Telegram/МЧС Республики Коми

Обложка © Telegram/МЧС Республики Коми

В селе Кослан, Республика Коми, произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Коми.

Во время тушения пожара были найдены тела одной женщины и двух мужчин. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём.

По информации Следственного комитета, огонь вспыхнул во время розжига печи. Погибли 42-летний и 41-летний мужчины, а также 40-летняя женщина. Две другие женщины смогли спастись.

Пожарные потушили огонь на площади 120 квадратных метров, для этого работали 13 спасателей и четыре машины.

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Ранее в городе Дзержинске Нижегородской области потушили масштабный пожар на территории бывшего завода «Заря». Пламя распространилось на 500 квадратных метров. На месте работали 43 человек и 11 единиц техники.

Анастасия Никонорова
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