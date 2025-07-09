Мощный пожар охватил предприятие под Броварами в Киевской области
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В Киевской области в селе Требухов Броварского района произошёл пожар на предприятии, где в ночь на 9 июля прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Бровары Игорь Сапожко.
«В 04:15 (время совпадает с московским. — прим. Life.ru) поступило сообщение о значительном возгорании <…> на одном из предприятий в Требухове», — написал он в соцсетях.
Также пожар произошёл в соседней Житомирской области, заявил глава региона Виталий Бунечко. Там тоже повреждены предприятия. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области слышны прилёты БПЛА ВС РФ. Российские военные атаковали военные аэродромы Незалежной. Например, был нанесён удар по воздушной базе в Гостомеле.