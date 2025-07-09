Мощный пожар охватил предприятие под Броварами в Киевской области

В Киевской области в селе Требухов Броварского района произошёл пожар на предприятии, где в ночь на 9 июля прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Бровары Игорь Сапожко.

«В 04:15 (время совпадает с московским. — прим. Life.ru) поступило сообщение о значительном возгорании <…> на одном из предприятий в Требухове», — написал он в соцсетях.

Также пожар произошёл в соседней Житомирской области, заявил глава региона Виталий Бунечко. Там тоже повреждены предприятия. Сейчас на месте происшествия работают пожарные.