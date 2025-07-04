Турецкий город-миллионник рискует стать жертвой подступающих лесных пожаров

В Турции разрушительные лесные пожары приблизились к городу Измир, третьему в стране по численности населения. Сильные порывы ветра и сухой воздух способствуют быстрому распространению огня. Портал «Постньюс» пообщался с россиянами, отдыхающими в регионе.

Пожары вблизи Измира. Видео © Х / izmirgibiyiz / Earth42morrow / PresstvExtra

«В прошлое воскресенье очень сильно пожары разносил этот ветер. Вырвало даже деревья с корнями», — рассказала Анна, проживающая с семьёй в одном из районов Измира.

Она добавила, что местные власти уже неоднократно объявляли штормовое предупреждение. Женщина призналась, что население испытывает страх, тем более что пожары уже коснулись окраин жилых районов Измира. По словам Анны, её родители проживают как раз на окраине, и все в семье уже попрощались с домом, однако в их случае всё обошлось.