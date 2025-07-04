Турецкий город-миллионник рискует стать жертвой подступающих лесных пожаров
«Постньюс»: В Турции лесные пожары приблизились к Измиру из-за сильного ветра
Окрестности Измира. Обложка © Х / bosunatiklama
В Турции разрушительные лесные пожары приблизились к городу Измир, третьему в стране по численности населения. Сильные порывы ветра и сухой воздух способствуют быстрому распространению огня. Портал «Постньюс» пообщался с россиянами, отдыхающими в регионе.
Пожары вблизи Измира. Видео © Х / izmirgibiyiz / Earth42morrow / PresstvExtra
«В прошлое воскресенье очень сильно пожары разносил этот ветер. Вырвало даже деревья с корнями», — рассказала Анна, проживающая с семьёй в одном из районов Измира.
Она добавила, что местные власти уже неоднократно объявляли штормовое предупреждение. Женщина призналась, что население испытывает страх, тем более что пожары уже коснулись окраин жилых районов Измира. По словам Анны, её родители проживают как раз на окраине, и все в семье уже попрощались с домом, однако в их случае всё обошлось.
Другая россиянка Екатерина рассказала, что столбы огня и дыма видны со всех пляжей вблизи Измира, чувствуется запах гари. Полиция перекрывает дороги в целях безопасности, людей разворачивают и направляют другими маршрутами, кругом много пробок. Сейчас основной эпицентр огня находится в 80 километрах от Измира. Из пригорода эвакуировано 42 тысячи человек. Пока синоптики не дают прогнозов на скорейшее прекращение ветра и спад жары.
Напомним, несколько дней турецкие пожары бушуют в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах, вдали от побережья. Пламя вплотную приблизилось к жилым строениям. Турецкие власти эвакуировали жителей трёх сёл близ курорта Чешме в Измире. На месте работают 5 самолётов и 18 вертолётов, которые пытаются сбить пламя.