На Кипре второй день разрастаются пожары небывалой силы

Второй день подряд природные пожары бушуют в пригороде кипрского города Лимасол, нанося колоссальный ущерб местным жителям. По последним данным, огнём уничтожено более 70 частных домов и около 100 автомобилей. Об этом сообщает Сyprus Mail.

Пожарные службы Кипра работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать и остановить распространение огня. Кстати, именно в Лимасол переехала сбежавшая от проблем из России и Израиля Алла Пугачёва. Однако катаклизмы настигли её и тут. В прочем, от кипрского зноя певица успешно улетела в Юрмалу.