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24 июля, 14:53

На Кипре второй день разрастаются пожары небывалой силы

В кипрском Лимасоле природный пожар уничтожил более 70 домов и 100 автомобилей

Обложка © Telegram/ SHOT

Обложка © Telegram/ SHOT

Второй день подряд природные пожары бушуют в пригороде кипрского города Лимасол, нанося колоссальный ущерб местным жителям. По последним данным, огнём уничтожено более 70 частных домов и около 100 автомобилей. Об этом сообщает Сyprus Mail.

Пожары на Кипре. Видео © Telegram/ Подслушано Лимасол / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cyprus.journal

Пожарные службы Кипра работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать и остановить распространение огня. Кстати, именно в Лимасол переехала сбежавшая от проблем из России и Израиля Алла Пугачёва. Однако катаклизмы настигли её и тут. В прочем, от кипрского зноя певица успешно улетела в Юрмалу.

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Полина Никифорова
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