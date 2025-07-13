Ходит с охраной: Выяснилось, куда сбежала Пугачёва от кипрского зноя

Российская исполнительница Алла Пугачёва провела две недели отпуска в Юрмале, где её досуг привлёк внимание местных блогеров. Вместе с супругом — иноагентом Максимом Галкиным* — и 11-летними двойняшками Гарри и Лизой она обосновалась на вилле «Марта». Этот просторный двухэтажный дом с восемью комнатами, спа-комплексом, теннисным кортом, кинозалом и зимним садом, находится на второй береговой линии, на главной улице к «Дзинтари», передаёт kp.ru.

Ежегодно арендуя виллу с июля по середину августа, Пугачёва сохраняет привилегированные условия проживания, несмотря на смену владельцев. Ей предоставляется существенная скидка, особенно ценная сейчас, когда из-за отсутствия российских туристов спрос на дорогое жильё резко упал, и оно простаивает зря. Хотя у певицы есть возможность бесплатно остановиться у друзей, например, певца Игоря Николаева, она выбирает комфорт и уединение с семейством. Известно, что не последнюю роль играет безопасность, так как вилла, где проживает Примадонна оснащена видеонаблюдением, а также вместе с певицей на постоянной основе проживают охранники.

Спасаясь от 32-градусного зноя Лимассола, Алла Пугачёва приехала в прохладную Юрмалу, где температура воздуха достигает комфортных +22°C. По состоянию здоровья в жаркий сезон знаменитости рекомендуется умеренный климат.

По слухам, лишь в июле этого года безопасность исполнительницы многочисленных хитов и её детей усилена: теперь их сопровождают двое охранников вместо одного, как это было раньше. Один из них по совместительству выполняет функции водителя. Предполагается, что это связано с предстоящими в августе концертами ее мужа-комикав Латвии, куда отправится один из телохранителей.

Также комфорт Примадонны обеспечивают домработница, повар и помощник по дому. Дети уже достаточно самостоятельны, чтобы обходиться без нянь — им теперь достаточно сопровождения охранника-водителя, вкусной еды от лучших поваров и чистоты в комнатах, которую обеспечивает обслуга.

Примечательно, что певица не сидит взаперти. Её регулярно видят на утренних и вечерних прогулках по пляжу, а также в магазинах и ресторанах днём. С учётом малого количества отдыхающих в Юрмале, Алла Борисовна становится центральной фигурой обсуждения и сплетен у местных жителей.

А ещё певица часто видится со своей подругой Лаймой Вайкуле, которая живёт буквально в двух шагах. Уже совсем скоро — в июле — состоится традиционный фестиваль «Рандеву», билеты на который скупают неактивно. Исполнительница хита «Вернисаж» надеется, что с помощью Пугачёвой получится прорекламировать своё детище и привлечь к мероприятию внимание.

Ранее супруг певицы Максим Галкин* поделился редким совместным фото с женой. Пара провела очередной отпуск в Риме. До этого юморист с завидным упорством публиковал лишь фотографии его спортивной фигуры на фоне римских достопримечательностей. Вероятно, он решил нарушить эту тенденцию, но новый кадр вызвал больше негатива, чем оваций.