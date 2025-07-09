«Спустя 8 лет на том же месте»: Галкин* показал, как выросла его дочь от Пугачёвой

Юморист Максим Галкин* похвастался в соцсети фотографией повзрослевшей дочери Лизы, родившейся в браке с певицей Аллой Пугачёвой. Он заснял её на фоне загородного дома в Юрмале, где звёздное семейство периодически проводит свой отпуск.

«Спустя восемь лет на том же месте», — написал Галкин* и показал также снимок Лизы в трёхлетнем возрасте, ровно на том же месте.

Недавно семья отправилась в путешествие по Европе. Но пару дней назад артист напустил тумана в соцсети, написав, что «возвращается в родные края». Как выяснилось, речь идёт о «юрмальской даче» семьи, где последнее время пара редко появляется. По словам Галкина*, его 11-летняя дочь Лиза и вовсе не была в их усадьбе в Латвии на протяжении восьми лет. Поклонники тут же осыпали девочку комплиментами, увидев кадры на фоне дома.

«Как повзрослела Лиза! Превратилась в девушку, настоящая красавица», — восхитился один из подписчиков.

«Время быстротечно, даже не верится, что когда-то Лиза выглядела совсем по-другому», — добавил другой.

«Очень похожа на Орбакайте. Вся в мать. И, наверное, вырастет очень артистичной», — сказал ещё один комментатор.

Ранее Галкин* впервые за долгое время выложил совместное фото с супругой Аллой Пугачёвой. Пара отдыхала в Риме, и шоумен сначала показывал лишь снимки, где он пребывает в гордом одиночестве. Однако позже всё же показал селфи с Пугачёвой. Фанаты пришли в ужас от того, как Примадонна злоупотребляет косметикой и фотошопом. Её назвали «восковой куклой».