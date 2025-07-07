«Стыдно смотреть в глаза»: Феликс Царикати высказался о возвращении Пугачёвой и Галкина* в РФ

У Аллы Пугачёвой, обладательницы звания народной артистки, в России по-прежнему остаются верные поклонники. Однако, по мнению певца Феликса Царикати, Примадонна, покинувшая страну, постепенно уходит из памяти людей и, скорее всего, не вернётся домой.

Заслуженный артист России полагает, что причиной резкой критики россиян со стороны исполнительницы шлягера «Миллион алых роз» являются возрастные изменения. При этом певец убеждён, что Максим Галкин*, супруг звезды, оказал влияние на её позицию.

«Я думаю, виной всему возраст, но и Макс*, конечно, руку приложил. Неправильно настраивать взрослую женщину против своей страны. И надо понимать, что в России, да, она была богиня. Но её уже начали забывать, песни Примадонны не крутят ни по одной радиостанции», — пояснил Царикати в беседе с порталом «Страсти».

Певец признался, что всегда был большим поклонником творчества Галкина*. Он также с теплотой относится к их семье, но считает их поступок абсолютно неприемлемым. По его словам, народ обожал шоумена, а тот так ужасно отзывается о своих земляках. Царикати предположил, что звёздную пару могут простить, но им будет очень тяжело вернуться в Россию.

«Им будет неловко смотреть людям в глаза», — подытожил артист.

А ранее народный артист РФ Всеволод Шиловский раскритиковал Аллу Пугачёву и Максима Галкина*. По его словам, отсутствие признания со стороны российской публики превосходит любые материальные приобретения. Именно так Шиловский прокомментировал сообщения о принадлежащей паре дорогостоящей недвижимости за рубежом.