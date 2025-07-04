«Восковая кукла»: Фанаты пришли в ужас от селфи Галкина* с Пугачёвой в Риме

Юморист Максим Галкин*, сбежавший с семьёй за рубеж после начала СВО, впервые за долгое время выложил совместное фото с супругой Аллой Пугачёвой. Пара отдыхает в Риме, и все последние дни сатирик с гордостью выкладывал только фотографии своего спортивного тела на фоне итальянских дворцов, храмов и «руин». Видимо, решил сделать исключение.

Судя по снимку, парочка прогуливается где-то в парке. У Пугачёвой на лице боевой раскрас: ярко-малиновая помада, чёрная подводка и розовые тени, а на щеках толстый слой румян. Последние месяцы Примадонна редко прибегала к подобному макияжу, стараясь поддерживать нейтральный стиль. При этом поклонники заметили, что лицо Галкина* имеет морщины, складки, неровности, а вот супруга выглядывает из-за его спины с абсолютно гладким лицом.

«Точно без фотошопа не обошлось. Только зачем Аллочка и краситься так ярко, и фотошопом балуется?» — прокомментировал один из подписчиков.

«Алла Борисовна напоминает восковую куклу... Жаль, что не умеет принимать старость как данность», — добавил другой фанат.

«Максим, а точно рядом с тобой живая жена? Выглядит неестественно», — сказал ещё один комментатор.

Напомним, Алла Пугачёва и Максим Галкин* отправились в романтическое путешествие по Европе, чтобы отметить 49-летие шоумена. Певица давно не устраивала себе подобные поездки, хотя супруг часто колесил по европейским странам с гастролями. Пара выбрала для отдыха Италию, потом планирует отправиться в Латвию.