«Помню запах её волос и кожи»: Бывший любовник Пугачёвой признался, что не может забыть о ней
Композитор Челобанов заявил, что до сих пор помнит аромат волос и кожи Пугачёвой
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Бывший возлюбленный Аллы Пугачёвой заявил, что до сих пор хранит в памяти её аромат. На откровения российский и советский композитор Сергей Челобанов осмелился в эфире шоу «Секрет на миллион».
Челобанов поделился воспоминаниями о своих попытках добиться руки Пугачёвой. Он признался, что неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, однако им так и не удалось построить семью. При этом артист признался, что даже спустя годы не может забыть Примадонну.
«Я до сих пор помню запах её волос и кожи», — разоткровенничался он.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва покинула Кипр вместе с Максимом Галкиным*. Причиной отъезда стала активная гастрольная деятельность шоумена. Супруги отправились в романтическое путешествие по Европе, чтобы отпраздновать день рождения Галкина*.
* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.