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1 июля, 14:33

«Помню запах её волос и кожи»: Бывший любовник Пугачёвой признался, что не может забыть о ней

Композитор Челобанов заявил, что до сих пор помнит аромат волос и кожи Пугачёвой

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Бывший возлюбленный Аллы Пугачёвой заявил, что до сих пор хранит в памяти её аромат. На откровения российский и советский композитор Сергей Челобанов осмелился в эфире шоу «Секрет на миллион».

Челобанов поделился воспоминаниями о своих попытках добиться руки Пугачёвой. Он признался, что неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, однако им так и не удалось построить семью. При этом артист признался, что даже спустя годы не может забыть Примадонну.

«Я до сих пор помню запах её волос и кожи», — разоткровенничался он.

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Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва покинула Кипр вместе с Максимом Галкиным*. Причиной отъезда стала активная гастрольная деятельность шоумена. Супруги отправились в романтическое путешествие по Европе, чтобы отпраздновать день рождения Галкина*.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Мария Любицкая
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