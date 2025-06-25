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25 июня, 17:28

Первый отъезд за год: Алла Пугачёва уехала с Кипра из-за Галкина*

Алла Пугачёва уехала с Кипра из-за Галкина*

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Алла Пугачёва и Максим Галкин* отправились в романтическое путешествие по Европе, чтобы отметить 49-летие шоумена. Как сообщает Super.ru, это первый отъезд певицы за год.

Супруги проводят отпуск в Италии, где уже побывали в Риме и запечатлели себя на фоне известных памятников. После Италии Пугачёва планирует отдохнуть в Латвии. В последнее время певица старается избегать публичности, в то время как Галкин* активно делится с подписчиками в соцсетях своими фотографиями, демонстрируя прекрасную форму.

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Кстати, в Кипре сбежавшей паре живётся весьма неплохо — они купили двухэтажный особняк стоимостью почти 350 миллионов рублей. Он находится прямо на берегу Средиземного моря, на въезде есть охрана. Коммуналка и охрана за такой дом достигают 7 тысяч евро в год.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Полина Никифорова
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