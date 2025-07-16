Руки трясутся, а язык ещё острый: как Алла Пугачёва поддержала семью, но ссорится с бывшими друзьями Звёздная семья Аллы Пугачёвой совмещает летний отдых в 2025 году с концертами и сожалеет об утраченных возможностях заработать гонорары в России. Сама Примадонна пока не собирается возвращаться на музыкальный олимп. Подробнее — в материале Life.ru. 15 июля, 21:31 Алла Пугачёва и Максим Галкин*: новости 2025 года. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Муж и дети Пугачёвой — на Балтике

Алла Пугачева и её муж Максим Галкин* уже несколько лет живут на Кипре, однако лето 2025 года супруги с детьми проводят в Юрмале. На днях в соцсетях шоумен показал несколько кадров с отдыха. На первом видео Алла Борисовна прогуливается по берегу моря в рваных джинсах. Она в шутку возмутилась съёмкой и пригрозила мужу. Во втором ролике Галкин* прыгает на батуте с сыном Гарри.

Алла Пугачёва гуляет по Юрмале. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Алла Пугачёва о здоровье: почему у певицы трясутся руки

Покинувшая Россию Алла Пугачёва призналась в проблемах со здоровьем. В блоге своего мужа – комика Максима Галкина* она рассказала, что у неё трясутся руки.

Юморист опубликовал видео, которое снимала Алла. На кадрах он вместе с их 12-летней дочерью Елизаветой готовит яичницу. Во время приготовления он обратился к певице за помощью, а та ответила: «Обойдёшься без советов». При этом, когда 76-летняя Алла пыталась снять крупным планом блюдо, то призналась, что даже это вызывает трудности:

«Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — заявила Алла Борисовна.

Ранее фанаты были шокированы от селфи Галкина* и Пугачёвой. На фото лицо певицы было сглажено, вероятно из-за фотошопа. Поклонники считают, что таким образом певица пытается скрыть от всех естественный факт старения.

Алла Пугачёва и её семья: где сейчас живут Галкин, Орбакайте и внуки

Никита Пресняков внезапно осознал, что многое упустил, уехав из России. Как пишет «КП», внук Аллы Пугачёвой пожаловался, что его не пригласили на съёмки нового реалити-шоу, в котором участвуют дети знаменитостей. Им придётся существовать в экстремальных условиях и бороться друг с другом за победу.

Алла Пугачёва с мужем и детьми в 2025 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

В проекте появился сын Николая Валуева, сын Децла, дочь Глюкозы и многие другие. Никита уверен, что подошёл бы для подобного приключения. Однако после эмиграции о нём больше никто не вспоминает.

— Эх, не позвали на тусовку, — с горечью сообщил Пресняков.

В Москву он больше не прилетает. Последний раз внук Примадонны наведывался в столицу России год назад. Сделал это тайно и пробыл в городе всего пару дней.

Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте со своим мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией живут в США. Но на время летних каникул они захотели отправиться в путешествие и прокомментировали свои планы видеороликом в соцсетях.

— Летние каникулы в самом разгаре! Мы летим дальше, надеюсь, будет интересно, — отметила певица подписью к видео.

Алла Пугачёва, которая редко оставляет комментарии, решила сделать комплимент родственницам.

— Красотки мои любимые! — написала она.

Алла Пугачёва в соцсетях выглядит едва не моложе дочери. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Напомним, что в мае у Кристины Орбакайте состоялся концерт на Кипре. Туда же приехала Алла Пугачёва с мужем-иноагентом и детьми.

Скандалы вокруг Аллы Пугачёвой: за что её критикуют Рязанова, Резник и Шаляпин

В начале июля в соцсетях и СМИ разгорелась жёсткая полемика между известными личностями в отношении Аллы Пугачёвой, покинувшей Россию после начала специальной военной операции. Многие считают её поведение неадекватным и оскорбительным по отношению к бывшим друзьям и поклонникам.

Народная артистка России Раиса Рязанова, известная по ролям в фильмах «Москва слезам не верит» и «Фронт в тылу врага», не осталась в стороне и дала жёсткую оценку поведению Примадонны.

— Алла всегда была хабалистая, наглая. Никогда ей интересы народа не были важны. Ей деньги были нужны, которые ей нёс народ, оплачивая билеты на её концерты, — заявила Рязанова в одном из недавних интервью.

Актриса напомнила, как Пугачёва пыталась отобрать у Надежды Бабкиной помещение театра «Русская песня».

— Сама она холопка. Мы ненормальные люди, по её словам? А я считаю, что как раз нормальные люди все остались со своей страной, — заключила Раиса Рязанова.

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался о другом конфликте в бывшем творческом тандеме Аллы Пугачёвой и поэта Ильи Резника. Поводом стало грубое SMS-сообщение Примадонны, в котором она назвала автора своих хитов «трусом» и «предателем».

Илья Резник, написавший для Пугачёвой много песен, попался бывшей Примадонне под горячую руку. Фото © РИА Новости / Пелагия Тихонова

В СМИ Сергей Соседов дал жёсткую оценку поведению Пугачёвой:

— Она оскорбила Резника, потому что она — неблагодарная и небольшого ума. По большому счёту, певицей она была средней руки. Это мы, слушатели, так её возвысили. А она и впрямь поверила, что она великая. Время показало, что её мнимое величие сегодня на задворках эстрады и истории. Она не войдёт в музыкальную летопись страны. Вернее, из неё она уже вышла, — считает Соседов.

Критик подчеркнул, что без Резника не состоялись бы главные хиты и творческий союз с Раймондом Паулсом:

— Паулс с Пугачёвой сойтись никак не могли априори. Смурной, закрытый латыш и вздорная буфетчица — эти два характера не смогли бы найти общий язык, если бы не Резник, — заявил Соседов.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что Пугачёва уничтожила свою карьеру и репутацию на родине. Она сделала ставку на другой клан, который не преследовал интересы россиян, считает артист. Он уверен: Примадонну пустят обратно в Москву, но ей уже не вернуть былой статус королевы шоу-бизнеса.

Актёр Никита Джигурда, в свою очередь, высказал мнение, что гражданам России стоит прекратить осуждать Пугачёву, эмигрировавшую из страны после начала специальной военной операции на Украине. По словам артиста, исполнительницу можно назвать «святой» в сравнении с другими деятелями культуры. За Примадонну также вступилась балерина Анастасия Волочкова. По её словам, певица была рядом с ней в сложные моменты жизни и поддерживала её.

Вернётся ли Алла Пугачёва в Россию? Мнение экспертов

Оскорбление автора своих песен Ильи Резника со стороны Аллы Пугачёвой указывает на тяжёлую психологическую проблему у певицы. Артистка, покинувшая Россию в поисках «лучшей жизни», скорее всего, несчастна в эмиграции, но сама не может это признать, заявил изданию Super.ru психолог Сергей Ланг.

Психолог отметил: дерзкое поведение певицы свидетельствует о неудовлетворённости своей жизнью, именно из-за этого она позволила себе агрессию в его адрес.

— Поведение и ответ Аллы Пугачёвой говорит о том, что она недовольна той позицией, которую сейчас занимает. Когда человек живёт в счастье, в гармонии, он никогда не будет испытывать к окружающим какую-то агрессию, тем более к друзьям, знакомым. Сколько ей Резник написал песен, благодарности нет никакой, — подчеркнул Сергей Ланг.

Вероятно, Пугачёва понимает, что потеряла, но в Россию пока не возвращается. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

По мнению психолога, вероятнее всего, певица и её муж, Максим Галкин*, осознали, что совершили ошибку, покинув Россию.

— Гордость не позволяет им эти ошибки признать. Поэтому они испытывают негатив к людям, которые как раз таки остались верны своему зрителю, своей стране. Комментарии Пугачёвой показывают, что она находится в тяжёлой психологической проблеме, — добавил психолог Сергей Ланг.

*Признан в России иностранным агентом.

Как вы относитесь к Алле Пугачёвой после её отъезда? 0 Уважаю, но не поддерживаю её выбор Разочарована(а), считаю её поступок предательством Мне всё равно – её жизнь, её решения По-прежнему люблю и поддерживаю!

Авторы Екатерина Субботина