От «9 роты» до ВСУ: Как российские актёры променяли Родину на украинский флаг Когда-то зрители любили их героев, ходили на их спектакли, они могли играть военных, патриотов и семьянинов, но в итоге выбрали жовто-блакитный украинский флаг. Кто они, эти артисты, которые пошли по кривой дорожке, — в материале Life.ru. 28 июня, 21:15 Александр Феклистов и Артур Смольянинов* — из тех актёров, кто променял славу в России на заявления об украинстве. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feklistovofficial

Эти артисты радовали российских зрителей своими работами в кино и театре и зарабатывали в нашей стране хорошие деньги. Но выбрав сторону врага, они стали не нужны ни нам, ни Киеву.

Алексей Горбунов: От «Графини де Монсоро» до концертов для ВСУ

Многие из нас когда-то давно смотрели красиво снятый исторический сериал — «Графиня де Монсоро». Роль остроумного и весёлого шута Шико в нём сыграл актёр Алексей Горбунов, родившийся в УССР.

В 2018 году актёр говорил, что разочаровался в политике Украины и выступает за мир. Он также отмечал, что у него «сердце горит и душа разорвана» из-за того, что на его родине регулярно вводится военное положение. При этом он ни слова не говорил о страданиях русских людей в Донбассе с 2014 года.

Но как ни странно, после начала спецоперации в 2022 году Алексей Горбунов заявил, что отказывается от российского кинематографа. Он продолжил выступать на Украине со своей музыкальной группой «Грусть пилота», также давал концерты перед вэсэушниками. И внезапно изменил своё мнение. Он пожаловался, что Украина его обманула, не отплатив за «великий поступок». Также признался, что отъезд из России дался ему с трудом, так как в этой стране живут его родственники и с нею же связаны его лучшие воспоминания. Более того, Горбунов говорит, что якобы раскаивается, так как запутался и стал жертвой пропаганды. Он не соглашается на предложения из Москвы, так как считает, что не имеет морального права работать в России после того, что наговорил. Такое количество «переобуваний в полёте» нечасто увидишь.

Алексей Горбунов бросил российские экраны и даёт концерты для боевиков ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / oleksiy.gorbunov.official

Алексей Зубков: «Я никогда не чувствовал себя русским» — как актёр отверг страну, давшую ему славу

Обладатель яркой внешности, звезда таких отечественных сериалов, как «Всегда говори всегда – 4», «День святого Валентина», «Я заберу твою семью», актёр Алексей Зубков в 2016 году отказался от работы в России, переехал на Украину и с тех пор принимает участие только в тамошних проектах, которых немного. По словам Зубкова, он никогда не чувствовал себя русским, хотя родился в русской семье, в детстве мечтал стать военным, как его отец, и собирался поступать в Нахимовское училище. Также актёр сказал, что «всегда считал себя украинцем», а в Москве с 2001 года работал исключительно из меркантильных интересов — «русские платили больше, чем могли предложить в Украине». Все связи с Россией артист демонстративно разорвал.

Алексей Зубков отказался от славы в России, променяв её на сомнительное украинство. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zubkov_aleksky

Анатолий Пашинин: Как звезда «Грозовых ворот» встала на сторону нацистов

Ещё один актёр-предатель — это Анатолий Пашинин, известный всем по ролям военных в фильмах «Грозовые ворота», «Мы из будущего» и «Адмиралъ». Он в своё время сделал ставку на Евромайдан и «новую Украину», но теперь, как выяснилось, не нужен ни России, ни киевскому режиму. В 2014 году Анатолий выступил в поддержку Майдана и стал воевать на стороне Украины, после чего прекратил сниматься в российском кино. Также Пашинин вступил в один из украинских националистических батальонов.

В ноябре 2016-го в СМИ появилась информация о том, что актёр приехал в Россию. Афиши антрепризного спектакля «Анна Каренина»‎ в Копейске Челябинской области с его участием вызвали резонанс в российских соцсетях и СМИ. После волны негодования руководство ДК заявило об ошибке и убрало афиши. Но Пашинин так и не вернулся в нашу страну, а информации о его участии в каких-либо новых проектах нет.

Анатолий Пашинин часто играл наших военных, а теперь перешёл на сторону врага. Фото © «Когда растаял снег» (сериал, 2009), режиссёр Сергей Басин, сценарист Павел Маслаков / Kinopoisk

Артур Смольянинов*: Почему актёр «9 роты» назвал русских «несчастными»

Актёр Артур Смольянинов*, игравший в военном боевике «9 рота» и даже встречавшийся после выхода картины с президентом Путиным, после начала СВО заявил о желании сражаться за Украину. Он также признался, что больше никоим образом не причисляет себя к РФ. В ютуб-подкасте «Бла-бла-бла» Смольянинов* назвал русских людей несчастными. Также он сказал: «Мне наплевать, в какой форме останется Россия». После этих скандальных высказываний глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении него уголовное дело. Также Смольянинова* заочно арестовали за фейки об армии. Примечательно, что его коллега по «9 роте» Сослан Фидаров воюет на СВО в составе Армии России.

Иноагент Артур Смольянинов ополчился против коллеги, воюющего на СВО. Фото © ТАСС / Александра Краснова

Артур Смольянинов* теперь зарабатывает на жизнь концертами в забегаловках. Одно из таких выступлений посетители кафе зафиксировали 21 февраля в Риге, где сейчас живёт артист. Артист получил скромные 500 евро и еду.

Александр Феклистов: «Сваты» без России — почему актёр бежал в Испанию

Звезда сериала «Сваты», к слову, принадлежавшего студии «Квартал 95» нынешнего нелегитимного главы киевского режима Владимира Зеленского, Александр Феклистов тоже отказался от работы в России, заявив с началом спецоперации, что ему стыдно за нашу страну и о своей поддержке Украины. Но и при киевском режиме он оставаться не стал. Феклистов переехал в Испанию, видимо, рассчитывая на какие-то европейские проекты. Но актёр признался, что не снискал даже и десятой доли того успеха, что имел на постсоветском пространстве, и еле сводит концы с концами. По его словам, он, может быть, и хотел бы вернуться в Россию — но опасается настороженного отношения коллег.

Александр Феклистов променял успех в России на нищету в Испании. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / feklistovofficial

Екатерина Кузнецова: От «Кухни» до волонтёрства для ВСУ

Молодая актриса, больше всего известная по проектам «Кухня», «Напарницы», «Знахарь» и «Вампиры средней полосы», хоть и родилась в Киеве, но происхождение имеет русское. Екатерина с 2011 года жила в Москве, снималась на телевидении и в кино. Несколько раз сетовала в интервью на то, что больше узнаваема именно в России, а не на Украине.

Актриса продолжала работать в нашей стране, даже поддерживая начавшийся Майдан. Ходили слухи, что девушка рассталась с первым мужем именно из-за разных политических взглядов. В 2022 году Кузнецова осудила начало специальной военной операции и уехала в Киев. По некоторым данным, Екатерина является волонтёром и собирает донаты для ВСУ. В «Вампирах» её заменила другая актриса. Но позже на экраны вышел ранее отснятый сериал «Трейдер» с участием Кузнецовой. Интересно, что в кадре с ней был Сергей Пускепалис — один из артистов, безоговорочно поддержавших нашу армию.

Звезда сериалов Екатерина Кузнецова стала донатить ВСУ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artistkakuzofficial

* Признан в России иностранным агентом.