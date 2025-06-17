«Мы не трусы, мы просто далеко»: почему Макаревич, Лёва и Шендерович после бомбардировок побежали из Израиля Life.ru изучил, как на ирано-израильский конфликт реагируют российские звёзды, перебравшиеся в Израиль. Андрей Макаревич*, Лёва* и Виктор Шендерович* поддерживают новую родину из безопасной Европы, Максим Галкин* на Сейшелах, другие сидят в бомбоубежищах. 16 июня, 21:15 Максим Галкин* и Андрей Макаревич* решили отсидеться подальше от Израиля. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Сергей Бобылев, ABIR SULTAN, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Белый* и Макаревич* устроили стрим

Не сразу, но подали голос граждане Израиля актёр Анатолий Белый*, музыканты Андрей Макаревич* и Лёва* Би-2. Первый сейчас в Кирьят-Яме, где он должен был давать концерт. Второй и третий сейчас в Европе пытаются гастролировать. Они запустили совместный видеострим в поддержку Израиля. Явно с прицелом и подзаработать. В эфир также вышли русофобы Виктор Шендерович* и Дмитрий Быков*. Всё это превратилось в глупое телешоу с музыкальными номерами. Иноагенты храбрились, пели песни, собирали донаты.

До сих пор никак не высказался комик Семён Слепаков*. Он живёт в Израиле, но сейчас на гастролях.

Концерт беглых звёзд в поддержку Израиля. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anatoliy.beliy.2025

Режиссёра «ДМБ» чуть не задело

Одна из ракет Ирана ударила в 300 метрах от режиссёра сериала «ДМБ» Романа Качанова*. Из окна своей квартиры в Тель-Авиве он теперь видит постапокалиптическую картину — соседние дома превратились в руины. Сам иноагент не пострадал, потому что прятался в бомбоубежище. За день до того, как попасть под бомбёжку, Качанов* выложил циничный пост, где умудрился одновременно обесценить страдания иранских мирных жителей и оскорбить российских актёров.

— К израильским бомбёжкам, начавшимся 13 июня, народ Ирана отнёсся индифферентно, самое страшное в их жизни случилось на три дня раньше, с 9-го по 13 июня в Иране прошёл фестиваль современного российского кино, — завернул Роман Качанов*.

Режиссёр уехал в Израиль сразу после начала СВО. Его дочь служит сейчас в ЦАХАЛ.





Михаил Шац* говорит, что в Тель-Авиве пусто

Живущий сейчас в пригороде Тель-Авива Михаил Шац* на удивление бодро и оптимистично встретил опасность. Видимо, бомбёжки обошли его стороной.

— Коротко о том, что тут. Город пустой, дороги полупустые. Магазины тоже. В очередях — разговоры о геополитике и детях. Все рестораны и кафе закрыты. Ну почти все — это всё-таки Израиль. Чего точно нет — это паники. И не будет — это всё-таки Израиль. В заключение — старая шутка, которую сегодня услышал в очереди: что общего между Кунсткамерой и Израилем? Уроды в банках, — пытается шутить Шац.

Других постов на тему в соцсетях Шаца* нет.

Комик Михаил Шац* пытается излучать спокойствие в Израиле. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mikhailshats

Моргенштерн* засел в бомбоубежище

Российский рэпер Моргенштерн* после получения гражданства Израиля вынужден прятаться в бункерах на своей новой родине. Он выложил ролик, снятый в бомбоубежище во время одного из иранских обстрелов. На кадрах можно разглядеть только лицо певца. На фоне слышны сирены и звуки взрывов. После этого в Сети припомнили рэперу снимки, сделанные в 2024 году: там он облачён в израильскую военную форму и держит в руках винтовку.

Видео © Telegram / badphrase

Максим Кац* зарабатывает деньги

Бывший муниципальный депутат и игрок в покер Максим Кац* тоже уже три года как осел в Тель-Авиве. Сейчас он на своём YouTube-канале уже вовсю разбирает ирано-израильский конфликт. Для него это лайки, просмотры и доход. Причём Кац* пытается позиционировать себя беспристрастным блогером, но где его симпатии — понятно. Его подписчики спрашивают — как он, не пострадал ли.

— Спасибо, что беспокоитесь, у нас всё хорошо, — хорохорится Кац*.

Судя по соцсетям его жены, они живут у пляжей Яффо, где бомбёжек не было.

Бывший муниципальный депутат Максим Кац* утверждает, что с ним всё хорошо. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxim_katz

Максим Галкин* делает вид, что ничего не знает

Максим Галкин* покинул Израиль на время бомбардировок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Порцию хейта сейчас ловит Максим Галкин*. Он срочно улетел с детьми из Нетании на Сейшелы и старательно делает вид, что ничего не произошло. Постит пляжи и черепах.

— Максимка! Израиль, родина твоя, сейчас в опасности... ты в курсе? — подписчики зло смеются над ним и соревнуются в остротах. Но с комика как с гуся вода.

Напомним, его с Аллой Пугачёвой дети учатся в Израиле. Сама Примадонна на Кипре.

* Лицо, признанное в России иностранным агентом

Авторы Пётр Егоров