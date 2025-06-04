Без шансов на жизнь: Тайны предателя Александра Терехова, который поджёг ракетоносец «Серпухов» Балтийский флотский военный суд Калининграда заочно приговорил к пожизненному сроку бывшего российского военного Александра Терехова (Гога), устроившего диверсию по заданию ГУР. Как его вербовали, где скрывается и чем занимается предатель — в материале Life.ru. 3 июня, 21:15 Александр Терехов получил пожизненный срок за диверсию на корабле «Серпухов». Коллаж © Life.ru Фото © Wikipedia / Messir, © Youtube

В чём обвиняли Терехова

Суд признал 32-летнего Александра Терехова виновным по статьям 275 УК (государственная измена), 281 УК РФ (диверсия), 338 УК РФ (дезертирство) и 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). По совокупности статей ему был назначен пожизненный срок. Первые 10 лет он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, Терехов лишён воинского звания «старшина 2 статьи».

Суд установил, что в апреле 2024 года Александр Терехов в период службы на флоте по заданию ГУР Минобороны Украины поджёг помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», который стоял в гавани Балтийска Калининградской области. Ущерб составил 56 миллионов рублей. Как выяснили контрразведчики, после этого Терехов сбежал в Литву, а затем на Украину. Во время службы Терехов выступал против СВО, после чего сам связался с ГУР и согласился на диверсию.

После бегства Терехов вступил в легион «Свобода России»**, взял позывной Гога и стал защищать Украину. Он не скрывал и даже гордился тем, что устроил диверсию на российском военном корабле. Так, осенью прошлого года в интервью «Радио Свобода»*, не скрывая лица и голоса, он подробно рассказал на камеру, как готовил поджог и что стало для него мотивом. По его словам, проукраинская позиция у него появилась ещё в 2022 году, на корабле он был единственным, кто выступил против СВО. Предатель рассказал, что сослуживцы и командиры знали об этом, поэтому перестали ставить его на вахту и забрали допуск к оружию. Кроме того, как утверждает в интервью Терехов, его исключили из списков на командировку в зону СВО благодаря помощи родственника, который работает в силовых подразделениях.

Александр Терехов выступал против СВО. Фото © VK

Больше года Терехов сотрудничал с украинским легионом «Свобода России»** и передавал им информацию. В день поджога он заступил на службу как старший радиотелеграфист.

— Я позвонил командиру части, они в море были как раз, я говорю, что вы с моря, устали, я заступлю, я находился в радиорубке, поджёг и ушёл со спокойной душой, — так предатель описал саму диверсию.

На вопрос ведущей, считаете ли вы себя предателем, Терехов с улыбкой ответил:

— Нет, абсолютно. Предателем чего? Родины? Для меня Россия не родина, для меня родина — это я сам, родители безразличны, я потратил много сил, чтоб их переубедить.

Он добавил, что является этническим украинцем, хотя не родился и не жил там, и намерен теперь защищать киевский режим — якобы из-за родственников.

Как Терехов жил в России

Александр Терехов жил с семьёй в одном из домов на проспекте Ленина в Балтийске Калининградской области. Здесь до сих пор проживают его мать Оксана, отец Сергей и два брата. По данным Life.ru, у Терехова в Балтийске осталась жена — Юлия. Ранее в социальных сетях она отмечала его как супруга, но затем это удалила. Где сейчас она — неизвестно. Похоже на то, что она занимается продвижением российского бизнеса в Сети, но при этом постит видео из какой-то экзотической страны. Возможно, она живёт там со своим супругом-предателем.









После бегства на Украину Терехов стал называть себя Валентином Стрыкало — совсем как украинская группа. Так же он переименовал себя в социальных сетях. На его странице есть группа поклонников Навального***. Life.ru обратил внимание на то, что от имени Стрыкало ведётся переписка в чатах знакомств и вписок в Сант-Петербурге, в том числе и в ЛГБТ****-сообществе. Сообщения однотипные: «Я м, впишy д, есть мяу, лc». На молодёжном сленге «мяу» — наркотик. Последнее сообщение было в мае 2025 года. Возможно, Терехов выполняет очередное задание ГУР по вербовке диверсантов в Санкт-Петербурге, в том числе среди представителей ЛГБТ****-сообщества.

Терехова ждёт страшная участь всех предателей

Можно не сомневаться в том, что даже если не удастся передать Терехова правосудию официальным путём, патриоты России обязательно его найдут и справедливо покарают, как это уже было с другими предателями.

Один из самых известных случаев возмездия за предательство в новейшей истории России — казнь агента украинских спецслужб Максима Кузьминова — пилота военного вертолёта, в августе 2023 года угнавшего его и убившего двух сослуживцев. Основным мотивом предателя была корысть и желание жить в «прекрасной» Европе.

— Я связался с представителями украинской разведки. Объяснил свою ситуацию, на что они предложили такой вариант: приезжайте, мы гарантируем вашу безопасность, гарантируем новые документы, гарантируем денежную компенсацию, — заявлял он украинским СМИ, устроившим ему пресс-конференцию и осыпавшим лестью.

Максима Кузьминова на Украине встретили с восторгом, но возмездие настигло его. Фото © Wikipedia / Defence Intelligence of Ukraine

После переезда в Испанию, в городок Ла-Вильяхойоса в Аликанте, Кузьминов не получил желаемого удовлетворения. Деньги, которых и так было не очень много, быстро кончились, по свидетельствам соседей, он начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. В конце 2024 года предателя навестили неизвестные — их было двое, они скрывали лица за масками. Они подкараулили Кузьминова у гаража, выпустили в него шесть пуль, затем несколько раз переехали его тело машиной и скрылись. Испанская полиция так и не смогла найти киллеров, а самого Кузьминова похоронили в безымянной могиле — явно не на такую «минуту славы» он рассчитывал. Пользователи Сети почти единогласно высказались в духе «Собаке — собачья смерть».

* Включены Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов, заблокированы на территории России. ** Запрещённая в России террористическая организация. *** Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму. **** Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Смогут ли российские силовики найти и задержать предателя Терехова? 0 Да, потому что на него есть смертный приговор и теперь это дело чести Не успеют, потому что его найдут и казнят патриоты России ГУР Украины его уничтожит, чтобы не платить ему деньги

Авторы Пётр Егоров