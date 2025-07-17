«Место силы». В Иркутске за поджог травы задержали «потомственную колдунью»

В промзоне Иркутска 48-летняя женщина устроила «обряд очищения» с огнём — сжигала воск и читала заговор. Закончился ритуал задержанием за мелкое хулиганство и визитом пожарных. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция Иркутска вменила «потомственной колдунье» мелкое хулиганство за поджог сухой травы для обряда. Видео © VK / МВД МЕДИА

«Со слов задержанной, она, будучи потомственной колдуньей, провела обряд очищения от сглаза, для которого была вынуждена сжечь воск и прочитать заговор. Также правонарушительница добавила, что неслучайно выбрала промышленную зону, так как это «место силы», — говорится в сообщении.

Женщина прибыла в промзону Иркутска, чтобы провести магический ритуал по снятию сглаза. Однако всё вышло из-под контроля — сухая трава загорелась, пламя начало стремительно распространяться. Первым на выручку пришёл охранник, который, вооружившись чайником с водой, пытался потушить пламя до приезда пожарных. Огонь охватил около квадратного метра территории. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили, что «волшебница» проводила свой обряд вместе с ребёнком. Ей объяснили, что такие эксперименты могли закончиться куда более плачевно. В итоге женщине пришлось отвечать за мелкое хулиганство и выслушать профилактическую беседу.