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17 июля, 12:28

«Место силы». В Иркутске за поджог травы задержали «потомственную колдунью»

В Иркутске женщина подожгла траву ради обряда снятия сглаза и попала в полицию

В промзоне Иркутска 48-летняя женщина устроила «обряд очищения» с огнём — сжигала воск и читала заговор. Закончился ритуал задержанием за мелкое хулиганство и визитом пожарных. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Полиция Иркутска вменила «потомственной колдунье» мелкое хулиганство за поджог сухой травы для обряда. Видео © VK / МВД МЕДИА

«Со слов задержанной, она, будучи потомственной колдуньей, провела обряд очищения от сглаза, для которого была вынуждена сжечь воск и прочитать заговор. Также правонарушительница добавила, что неслучайно выбрала промышленную зону, так как это «место силы», — говорится в сообщении.

Женщина прибыла в промзону Иркутска, чтобы провести магический ритуал по снятию сглаза. Однако всё вышло из-под контроля — сухая трава загорелась, пламя начало стремительно распространяться. Первым на выручку пришёл охранник, который, вооружившись чайником с водой, пытался потушить пламя до приезда пожарных. Огонь охватил около квадратного метра территории. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили, что «волшебница» проводила свой обряд вместе с ребёнком. Ей объяснили, что такие эксперименты могли закончиться куда более плачевно. В итоге женщине пришлось отвечать за мелкое хулиганство и выслушать профилактическую беседу.

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Ранее в Подмосковье завели уголовное дело после крупного лесного пожара рядом с коттеджным посёлком Купавушка-2. По данным следствия, двое молодых людей находились у леса, когда один из них — 25-летний житель Балашихи — решил поджечь сухую траву «ради красоты».

Обложка © VK / МВД МЕДИА

Милена Скрипальщикова
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