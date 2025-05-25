Сильный пожар произошёл в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве
Обложка © Telegram / SHOT
В подмосковном Королёве полыхает торговый центр «Пионер», пишет SHOT. Экстренные службы бросили все силы на борьбу с огнём.
Сильный пожар произошёл в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве. Видео © Telegram / SHOT
Очевидцы рассказывают о стремительной эвакуации: посетители помогали друг другу выбраться из здания, спасаясь от бушующего пламени.
Ранее 38-летняя любительница природы из Забайкалья случайно устроила пожар на площади около 100 квадратных метров. Женщина рассказала, что «маленько напилася» и случайно подожгла траву спичкой.