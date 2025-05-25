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Регион
25 мая, 12:45

Сильный пожар произошёл в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

В подмосковном Королёве полыхает торговый центр «Пионер», пишет SHOT. Экстренные службы бросили все силы на борьбу с огнём.

Сильный пожар произошёл в ТЦ «Пионер» в подмосковном Королёве. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказывают о стремительной эвакуации: посетители помогали друг другу выбраться из здания, спасаясь от бушующего пламени.

Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, внутри могут быть люди
Крупный пожар начался в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге, внутри могут быть люди

Ранее 38-летняя любительница природы из Забайкалья случайно устроила пожар на площади около 100 квадратных метров. Женщина рассказала, что «маленько напилася» и случайно подожгла траву спичкой.

Оксана Попова
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