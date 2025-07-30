Скоростное ограбление: Во Франции пассажиры поезда лишились драгоценностей на треть миллиона евро

Дерзкое преступление произошло 27 июля в скоростном поезде, следовавшем из Экс-ан-Прованса в Париж. Двое злоумышленников украли у пассажиров личные вещи на сумму 350 тысяч евро (свыше 33 миллионов рублей). Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицейские источники.

«Эти люди только что ограбили меня и выходили на вокзале Авиньона», — заявила в полицейском протоколе потерпевшая Александра Н.

Инцидент произошёл, когда канадская бизнесвумен и её супруг возвращались на родину. Александра положила под сиденье сумку Louis Vuitton с драгоценностями, которую вскоре незаметно похитили двое преступников. Они скрылись во время остановки в Авиньоне, воспользовавшись почти пустым вагоном первого класса.

По её словам, преступники похитили около 40 предметов роскоши, включая часы Rolex, браслет Cartier, изумрудное колье и украшения с бриллиантами. Общая стоимость украденного оценивается в 350 тысяч евро.

Пара сомневается в возможности компенсации, так как страховка не покрывает подобные случаи. Они также рассматривают возможность подачи иска против компании-перевозчика за недостаточные меры безопасности.

Полиция изучает записи камер видеонаблюдения, запечатлевших подозреваемых. Это уже стало рекордной кражей в истории французских скоростных поездов.