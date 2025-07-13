Более 17 млн рублей и автомобиль украли мошенники у пожилой пары из Москвы

В Москве семейная пара пенсионеров лишилась сбережений и автомобиля, передав мошенникам более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Злоумышленники, представившись работниками энергетической компании, связались с 75-летним мужчиной под предлогом замены и проверки электросчетчиков. Выманив у него код из СМС, они сообщили о взломе его аккаунта на «Госуслугах» и несанкционированном списании средств. Взволнованный мужчина передал номер телефона, продиктованный мошенниками, своей жене, которая продолжила общение с лже-представителями правоохранительных органов.

Испугав пенсионеров историей о якобы незаконных переводах их средств за границу, мошенники убедили их в необходимости «спасения» сбережений. Они призвали супругов снять все деньги со счетов и передать курьерам для «резервирования» на безопасных счетах, обещая последующий возврат средств.

В течение трёх недель, следуя инструкциям злоумышленников, пенсионеры снимали деньги и передавали их прибывавшим курьерам. Женщина передала более 6,4 миллионов рублей, а её муж – более 11 миллионов, включая деньги, вырученные от продажи автомобиля «Ниссан», якобы необходимой для участия в «оперативном мероприятии».

Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов рублей. Осознав, что их обманули, супруги обратились в полицию. В настоящее время в Гагаринской межрайонной прокуратуре занимаются расследованием дела и ищут тех, кто причастен к преступлению.