Простой советский способ: В Подмосковье мошенники стали использовать разводку из СССР

Жительница Лосино-Петровского стала жертвой мошенницы, выманившей деньги под предлогом сбора на похороны. Об инциденте на улице Горького, д. 11 рассказала пострадавшая Светлана интернет-изданию Regions.ru.

Неизвестная женщина позвонила в домофон около 18:30, представилась соседкой и попросила открыть дверь, а вскоре постучала в квартиру. С тетрадью и телефоном в руках она сообщила печальную новость: якобы в соседнем подъезде умерла соседка, оставив двоих детей, и сейчас идёт сбор средств на похороны. Мошенница обещала записать все пожертвования и отчитаться, утверждая, что хоронить покойную некому и завтра с мужем поедет забирать тело из морга.

Хотя Светлана не знала ни эту женщину, ни упомянутую соседку, она прониклась рассказом, особенно после заверений незнакомки, что та работает в местном магазине и её знает весь город. В итоге хозяйка квартиры перевела мошеннице небольшую сумму денег. Потерпевшая отметила, что гостья была одета очень по-домашнему.

«Штанишки были спущены сзади и она, не смущавшись, демонстрировала свои трусишки. Одета она была очень по-домашнему, прямо по-соседски: в майку, с пучком на голове и ярких салатовых резиновых сланцах», — описала внешность мошенницы пострадавшая.

Позднее выяснилось, что никакой умершей соседки в доме нет, а номер для перевода принадлежал мужчине, который не отвечал на звонки. Светлана сразу сообщила о случившемся старшей по дому и предупредила соседей через соцсети. Некоторые жители вспомнили, что подобные схемы обмана практиковались ещё в советское время. Потерпевшая призвала всех быть внимательнее, не впускать в подъезд незнакомцев и не повторять её ошибок.