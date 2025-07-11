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11 июля, 06:45

«Безопасное хранение‎»‎: Мошенники придумали новый способ обмана россиян

ВТБ: Мошенники начали применять схему обмана россиян с почтовыми ящиками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebrovs&#x27;s

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebrovs's

Аферисты стали убеждать граждан оставлять сбережения в почтовом ящике под предлогом защиты от «угрозы со стороны мошенников». ВТБ зафиксировал рост таких случаев, и предостерёг клиентов от доверчивости. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Это новая вариация классической схемы с «безопасным хранением». Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам. Важно помнить, что ваши деньги могут храниться в безопасности только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке», — подчеркнул вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Злоумышленники представляются сотрудниками банка или силовых структур и убеждают человека в якобы готовящейся атаке на его банковский счёт. Под предлогом срочной защиты денег они требуют оставить наличные в почтовом ящике — либо в собственном, либо по указанному адресу. После этого подельник преступников незаметно вскрывает ящик и похищает средства. В банке подчёркивают, что подобная схема — это модификация давно известного мошенничества под видом «безопасного хранения».

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Ранее в МВД по Санкт-Петербургу предупредили о другой волне мошенничества — на этот раз в сфере образования. Аферисты звонят абитуриентам от имени сотрудников приёмных комиссий и обещают помощь в поступлении на бюджет. Для этого жертву просят перейти по фейковой ссылке, якобы на «Госуслугах». После ввода персональных данных мошенники получают доступ к счётам. В случае отказа злоумышленники начинают угрожать срывом поступления.

Милена Скрипальщикова
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