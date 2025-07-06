Звонки от «приёмной комиссии»: Мошенники атакуют абитуриентов от имени вузов

Злоумышленники вводят в заблуждение и обманывают абитуриентов, представляясь сотрудниками вузов. Об этом сообщили в отделении МВД по Санкт-Петербургу в телеграм-канале.

Аферисты звонят абитуриентам, представляясь сотрудниками приёмной комиссии, и обещают поступление на бюджет, если перейти по поддельной ссылке на «Госуслугах». Перейдя по ссылке и введя данные, абитуриент рискует их потерять. В случае отказа мошенники угрожают провалом поступления.

В полиции также напомнили будущим студентам, что для поступления в вуз необходимо предоставить результаты ЕГЭ, диплом победителя олимпиады или успешно сдать вступительные экзамены.