Нежеланная «помощь»: Мошенники кошмарят родителей абитуриентов звонками от имени вузов

В разгар приёмной кампании в вузы активизировались телефонные мошенники, наживающиеся на волнениях будущих студентов и их семей. Злоумышленники представляются сотрудниками приёмных комиссий престижных университетов и выманивают у доверчивых граждан конфиденциальные данные, обещая «помочь» с поступлением, рассказал Life.ru член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Схема обмана проста: родителям поступает звонок с поддельного номера, имитирующего телефон вуза. Вежливый голос сообщает о «небольших проблемах» с документами абитуриента и просит «срочно» подтвердить данные, чтобы не сорвать поступление.

В разгар приёмной кампании участились мошеннические схемы, нацеленные на родителей будущих студентов. Преступники представляются сотрудниками приёмной комиссии ведущих университетов и под предлогом уточнения информации о поданных документах выманивают конфиденциальные данные. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Далее, по словам депутата, жертвам отправляют «липовую» ссылку на сайт вуза или «Госуслуг», где под предлогом «госпошлины» или «электронной регистрации» просят ввести все данные – от ФИО до реквизитов банковской карты.

«Ни один университет не будет запрашивать персональные данные через незащищённые формы или мессенджеры, особенно после телефонного разговора. Все действия, связанные с подачей документов, происходят через официальные платформы и защищённые каналы связи», – подчеркнул депутат, призывая сохранять бдительность.

Немкин рекомендовал не переходить по подозрительным ссылкам, а при возникновении сомнений – перезванивать в приёмную комиссию вуза по официальному номеру.

«Сегодня семьи абитуриентов находятся в напряжении из-за поступления, и у мошенников есть все шансы сыграть на эмоциях. Будьте внимательны и предупреждайте близких», – заключил он.