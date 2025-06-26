Россиян призвали не хранить на картах большие суммы по одной веской причине

Россиян предупредили, что наличие крупной суммы на обычной дебетовой карте делает её владельца приоритетной мишенью для мошенников. Под угрозой может оказаться любой гражданин, у которого хранится значительная сумма денег. Однако защитить себя и близких всё же возможно, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В первую очередь в ведомстве посоветовали держать на карте лишь «оперативный минимум» — сумму, необходимую для текущих расходов, а основные сбережения лучше переводить на отдельные счета или вклады.

Кроме того, рекомендуется использовать виртуальные карты, которые можно создавать под конкретные операции и на ограниченный срок. Также полезно устанавливать лимиты на снятие наличных и оплату покупок для повышения безопасности.

«(Можно. – Прим. Life.ru) завести отдельную карту/счёт исключительно для подключённых автоплатежей – например, для ЖКУ и подписок – и класть туда только нужную сумму», — советует МВД РФ.