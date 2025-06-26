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26 июня, 08:43

Россиян призвали не хранить на картах большие суммы по одной веской причине

МВД: Крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Россиян предупредили, что наличие крупной суммы на обычной дебетовой карте делает её владельца приоритетной мишенью для мошенников. Под угрозой может оказаться любой гражданин, у которого хранится значительная сумма денег. Однако защитить себя и близких всё же возможно, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В первую очередь в ведомстве посоветовали держать на карте лишь «оперативный минимум» — сумму, необходимую для текущих расходов, а основные сбережения лучше переводить на отдельные счета или вклады.

Кроме того, рекомендуется использовать виртуальные карты, которые можно создавать под конкретные операции и на ограниченный срок. Также полезно устанавливать лимиты на снятие наличных и оплату покупок для повышения безопасности.

«(Можно. – Прим. Life.ru) завести отдельную карту/счёт исключительно для подключённых автоплатежей – например, для ЖКУ и подписок – и класть туда только нужную сумму», — советует МВД РФ.

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Наталья Афонина
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