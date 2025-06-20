Как не попасть под блокировку: новые правила банковских переводов в 2025 году Всё о новых правилах банковских переводов на карту с июня 2025 года. Что нужно знать об ограничениях — в материале Life.ru. 19 июня, 21:15 Банки в некоторых случаях могут заморозить переводы на 10–30 дней. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NikOStudio

С июня в России вступили в силу новые правила, касающиеся мелких переводов между счетами граждан. Росфинмониторинг теперь может временно блокировать такие транзакции в случаях, если у него появятся подозрения о незаконных движениях средств — отмывании денег или участии в финансировании экстремистских организаций. Кого это коснётся и что нужно делать в случае блокировки — расскажем далее.

Новые правила переводов с 1 июня 2025 года

Новые правила переводов вступили в силу с 1 июня — теперь банки могут приостанавливать операции по картам на 10 или 30 дней без решения суда в случае, если транзакция выглядела подозрительной. Но какие переводы могут выглядеть незаконными?

К сожалению, в зону риска попадают люди, которые совершают частые и маленькие переводы на карту — это могут быть сборы на подарки ко дню рождения, на лечение людей и животных, объявленные в соцсетях, или же частые мелкие продажи из рук в руки. Также под блокировку может подвести и возврат долгов — например, если заплатили за большую компанию в ресторане или сбор взносов на общее мероприятие.

Какие именно суммы могут оказаться подозрительными, не уточняется. Ранее, в конце мая, уже были введены ограничения на переводы. Так, отныне переводы без открытия банковского счёта или с упрощённой идентификацией ограничены — их сумма не может превышать 100 тысяч рублей за одну операцию.

Росфинмониторинг усилил контроль: какие суммы могут заблокировать без суда? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ufuk ZIVANA

Приостановка переводов на карту

Вводятся эти ограничения в рамках борьбы с «дропперами» — теми, кто передаёт данные банковских карт мошенникам. Но слишком переживать не стоит — обычных граждан это мало коснётся.

Причины

Введение новых ограничений направлено на усиление противодействия мошенничеству, а также на предотвращение отмывания денег и кражи активов. Эксперты отмечают, что эти меры являются частью общей стратегии по усилению контроля за денежными потоками, связанными с криминальными схемами, в том числе теми, в которых используются банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Последствия для владельцев карт

И хотя выглядит это всё не очень приятно, эксперты уверяют: массовых блокировок не будет, а значит, принципиально на пользование картами обычных граждан новые правила не повлияют. Переводы между родственниками и друзьями под ограничения не попадают, вопросы у регулятора могут вызвать частые мелкие поступления от лиц, с которыми ранее трансакций не было.

Какие переводы теперь под подозрением? Фото © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Что делать

Чтобы снизить риск временной блокировки банковского счёта, рекомендуется:

Избегать получения денежных переводов от незнакомых лиц

При планировании нестандартных операций обязательно заранее проинформировать свой банк, предоставив необходимые пояснения

При совершении крупных покупок хранить соответствующие документы и договоры

Прогнозы

Ужесточение контроля за переводами и борьба с мошенничеством и отмыванием денег — тенденция общемировая. А значит, в перспективе нас может ждать:

Дальнейшее усиление контроля за переводами между физическими лицами

Активный обмен информацией между банками и налоговыми органами

Развитие сервисов для легального оформления фриланс-отношений.

Введение же налога на переводы, о котором недавно говорили, в ближайшее время не планируется, так как это может негативно отразиться на экономике — вырастет теневой оборот, а доверие граждан к банковской системе упадёт.

Авторы Андрей Ананьев