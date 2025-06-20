Как не попасть под блокировку: новые правила банковских переводов в 2025 году
Всё о новых правилах банковских переводов на карту с июня 2025 года. Что нужно знать об ограничениях — в материале Life.ru.
Банки в некоторых случаях могут заморозить переводы на 10–30 дней. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NikOStudio
С июня в России вступили в силу новые правила, касающиеся мелких переводов между счетами граждан. Росфинмониторинг теперь может временно блокировать такие транзакции в случаях, если у него появятся подозрения о незаконных движениях средств — отмывании денег или участии в финансировании экстремистских организаций. Кого это коснётся и что нужно делать в случае блокировки — расскажем далее.
Новые правила переводов с 1 июня 2025 года
Новые правила переводов вступили в силу с 1 июня — теперь банки могут приостанавливать операции по картам на 10 или 30 дней без решения суда в случае, если транзакция выглядела подозрительной. Но какие переводы могут выглядеть незаконными?
К сожалению, в зону риска попадают люди, которые совершают частые и маленькие переводы на карту — это могут быть сборы на подарки ко дню рождения, на лечение людей и животных, объявленные в соцсетях, или же частые мелкие продажи из рук в руки. Также под блокировку может подвести и возврат долгов — например, если заплатили за большую компанию в ресторане или сбор взносов на общее мероприятие.
Какие именно суммы могут оказаться подозрительными, не уточняется. Ранее, в конце мая, уже были введены ограничения на переводы. Так, отныне переводы без открытия банковского счёта или с упрощённой идентификацией ограничены — их сумма не может превышать 100 тысяч рублей за одну операцию.
Росфинмониторинг усилил контроль: какие суммы могут заблокировать без суда? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ufuk ZIVANA
Приостановка переводов на карту
Вводятся эти ограничения в рамках борьбы с «дропперами» — теми, кто передаёт данные банковских карт мошенникам. Но слишком переживать не стоит — обычных граждан это мало коснётся.
Причины
Введение новых ограничений направлено на усиление противодействия мошенничеству, а также на предотвращение отмывания денег и кражи активов. Эксперты отмечают, что эти меры являются частью общей стратегии по усилению контроля за денежными потоками, связанными с криминальными схемами, в том числе теми, в которых используются банковские карты, оформленные на третьих лиц.
Последствия для владельцев карт
И хотя выглядит это всё не очень приятно, эксперты уверяют: массовых блокировок не будет, а значит, принципиально на пользование картами обычных граждан новые правила не повлияют. Переводы между родственниками и друзьями под ограничения не попадают, вопросы у регулятора могут вызвать частые мелкие поступления от лиц, с которыми ранее трансакций не было.
Какие переводы теперь под подозрением? Фото © Shutterstock / FOTODOM / hodim
Что делать
Чтобы снизить риск временной блокировки банковского счёта, рекомендуется:
- Избегать получения денежных переводов от незнакомых лиц
- При планировании нестандартных операций обязательно заранее проинформировать свой банк, предоставив необходимые пояснения
- При совершении крупных покупок хранить соответствующие документы и договоры
Прогнозы
Ужесточение контроля за переводами и борьба с мошенничеством и отмыванием денег — тенденция общемировая. А значит, в перспективе нас может ждать:
- Дальнейшее усиление контроля за переводами между физическими лицами
- Активный обмен информацией между банками и налоговыми органами
- Развитие сервисов для легального оформления фриланс-отношений.
Введение же налога на переводы, о котором недавно говорили, в ближайшее время не планируется, так как это может негативно отразиться на экономике — вырастет теневой оборот, а доверие граждан к банковской системе упадёт.