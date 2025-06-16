Кредит для пенсионеров. Кто может его получить и как это сделать После понижения ключевой ставки стали снижаться и ставки по кредитам. Это касается и кредитов для пенсионеров. При этом у пожилых людей часто возникает вопрос: а могут ли они в принципе получить заём в банке. В чём особенность кредитов для пенсионеров? 15 июня, 21:20 Эксперты рассказали, как пенсионерам взять кредит. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Кредиты для пенсионеров сегодня предлагают многие российские банки, и условия у них заметно различаются. Минимальная ставка по кредитам для пенсионеров может достигать 1% годовых при особых условиях, но средние ставки варьируются от 14,9% до 36% и выше, а максимальные суммы и сроки зависят от конкретного банка и цели кредита. Об этом рассказал эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

— Большинство кредитов выдаются на срок до пяти лет, а суммы — от 30 тысяч до нескольких миллионов рублей. При этом подтверждение дохода может быть гибким, включая справки с портала «Госуслуги» или выписки с расчётного счёта для ИП, — рассказал Алексей Лоссан.

Обычно банки выдают кредиты пенсионерам до 75 лет, но бывают и исключения. В некоторых случаях получить кредит могут пенсионеры до 85 лет. Бывает, что для оформления достаточно паспорта и подтверждения доходов. Причём на кредит может претендовать и работающий, и неработающий пенсионер.

Что касается сумм, то можно получить до 15 миллионов без залога и до 30 миллионов при наличии залога. В некоторых банках могут различаться условия выдачи кредитов работающим и неработающим пенсионерам. Допустим, неработающим могут выдать до 500 тысяч рублей, а работающим до 30 миллионов.

— Кредиты для пенсионеров, представленные в рамках отдельных предложений, формируют сегодня менее 5% базы потребительских кредитов нашего финансового маркетплейса. Чаще банки просто предоставляют дисконт к базовой ставке для этой категории заёмщиков в рамках своих стандартных предложений — наряду с зарплатными клиентами, бюджетниками и иными льготными категориями, — рассказала руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

В большинстве случаев получать пенсию на карту банка-кредитора для скидки к ставке не нужно — достаточно обладать статусом пенсионера. Однако есть банки, которые предлагают более выгодные условия при переводе пенсии. Также в случае получения пенсии на карту конкретного банка вероятность одобрения им кредита будет выше. При этом стоит иметь в виду, что в сравнении с классическими условиями кредитования для пенсионеров банки могут предлагать менее длительные сроки и меньшие суммы кредита.

— Процедура получения такого кредита не отличается от стандартной. Пенсионеру нужно обратиться в отделение банка либо подать заявку через дистанционные сервисы. После одобрения деньги можно получить любым удобным способом (лично или на карту), — пояснила Инна Солдатенкова.

Впрочем, экономисты отмечают, что сейчас ключевая ставка Центробанка высокая, поэтому и кредиты дорогие. Перед тем как брать кредит, нужно хорошо подумать, а стоит ли это делать. Неважно, сколько лет заёмщику и какой у него статус, — проценты банку в любом случае будут достаточно ощутимыми.

Авторы Нина Важдаева