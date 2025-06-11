С 1 июля повысят социальные выплаты. Кого ждёт прибавка и сколько она составит С 1 июля повысят ряд социальных выплат на федеральном и региональном уровнях. Кто станет получать больше и на сколько? 10 июня, 21:25 С 1 июля вырастут социальные выплаты. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Лызлова

В ряде российских регионов с 1 июля 2025 года устанавливаются меры социальной поддержки для семей с детьми. Об этом сообщила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

Так, с 1 июля 2025 года вступает в силу Закон Нижегородской области от 30.05.2025 № 64-З «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».

Из него следует, что для семей, в которых в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года включительно родится или будет усыновлён ребёнок, устанавливается региональный семейный капитал.

При рождении или усыновлении первого ребёнка семья в Нижегородской области будет получать ежемесячные выплаты в размере 10 000 рублей в течение 36 месяцев. При рождении или усыновлении второго деньги можно получать по выбору — в форме ежемесячных выплат в размере 22 222 рублей в течение 36 месяцев либо в форме целевых выплат на сумму 500 000 рублей и ежемесячных выплат в размере 20 000 рублей в течение 15 месяцев.

При рождении (усыновлении) третьего ребёнка деньги будут выплачивать по выбору граждан в форме ежемесячных выплат в размере 30 000 рублей в течение 36 месяцев либо в форме целевых выплат на сумму 700 000 рублей и ежемесячных выплат в размере 30 000 рублей в течение десяти месяцев.

При рождении (усыновлении) четвёртого или последующего ребёнка — по выбору получателей деньги могут приходить в форме ежемесячных выплат в размере 30 000 рублей в течение 36 месяцев либо в форме целевых выплат на сумму 1 000 000 рублей.

— Кроме того, деньги из целевых выплат могут быть направлены на улучшение жилищных условий. Например, их можно направить на покупку квартиры в ипотеку или строительство дома. Также можно оплатить образование детей, газификацию жилья или покупку нового автомобиля. Право на получение денег подтверждается свидетельством на региональный семейный капитал, заявление на получение которого можно подать в течение года со дня рождения или усыновления ребёнка, — пояснила Оксана Красовская.

Она также отметила, что в Нижегородской области начинает действовать постановление правительства от 30.05.2025 № 379 «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде подарка новорождённому». Документ устанавливает дополнительную меру социальной поддержки для семей с детьми. Это выплата в размере 20 000 рублей на каждого ребёнка, родившегося в период с 01.07.2025 по 30.06.2028 включительно. Поддержка предоставляется при условии, что ребёнок приобрёл гражданство РФ по рождению и его рождение зарегистрировано органами ЗАГС Нижегородской области.

— Можно выбрать способ получения этой меры социальной поддержки. Например, в натуральной форме в виде подарочного набора отдельных видов товаров для новорождённого, а также для создания бытовых условий безопасности новорождённого. Можно выбрать денежный эквивалент. Это выплата на электронный сертификат через Государственную информационную систему электронных сертификатов. Деньги можно потратить на товары для новорождённых. Региональный перечень отдельных видов товаров, которые можно приобрести с использованием электронного сертификата, формируется и утверждается Министерством социальной политики области, — пояснила Оксана Красовская.

В Калининградской области с 1 июля 2025 года вырастет размер ежемесячной выплаты многодетной семье. Он увеличится с 2152 рублей до 2217 рублей.

Также с 1 июля вступает в силу Закон Калининградской области от 25.04.2025 № 436 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области».

Из него следует, что теперь многодетные семьи, которым положен бесплатный земельный участок, смогут вместо него получить единовременную денежную выплату.

В Тамбовской области с 1 июля 2025 года ряд социальных выплат повысят на 4,7%.

На федеральном уровне сделают прибавку тем людям, кому нужно будет переоформлять в июне единое пособие, которое было назначено в прошлом году. То есть если, к примеру в семье за 2024 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка, то в 2025 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%.

Кроме того, если в июле 2025-го рождается ребёнок и семья уже получает выплату на детей, то единое пособие на новорождённого будет назначено проактивно в том же размере, в котором оно приходит семье на старших детей.

Кстати, в Социальном фонде России рассказали, что уже на этапе беременности семьям положена финансовая помощь от государства. В это время СФР назначает два единовременных пособия: по беременности и родам, а также при рождении ребёнка.

— В декретном отпуске размер пособия по беременности и родам для женщин определяется в зависимости от заработка. Неработающим женщинам СФР назначает пособие в фиксированном размере. В 2025 году выплаты уже получили 321,8 тыс. будущих мам, — отметили в Социальном фонде России.

Пособие при рождении ребёнка может получить не только мама, но и папа. Такое же пособие положено семье, которая усыновила ребёнка. Базовая выплата, как и на рождённых детей, составляет 26 900 рублей.

Авторы Нина Важдаева