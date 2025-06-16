Отпуск мечты обернётся кошмаром: Life.ru узнал о новом способе обмана путешественников

Лето – пора отпусков, но радостное предвкушение поездки за границу может омрачиться встречей с киберпреступниками. Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал Life.ru, что мошенники активизировали схему с фальшивыми сайтами, имитирующими ресурсы страховых компаний и визовых центров.

Аферисты создают внешне правдоподобные копии сайтов известных компаний или регистрируют домены, напоминающие официальные. На таких ресурсах размещаются заманчивые предложения: быстрое оформление виз, туристических страховок, приглашений и других документов. Пользователю предлагается заполнить форму, оплатить услугу и ждать подтверждения. В реальности никакие документы не оформляются, а деньги исчезают вместе с сайтом. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

По словам Немкина, злоумышленники активно используют контекстную рекламу и мессенджеры, чтобы их фальшивые сайты появлялись в топе поисковой выдачи. Они имитируют интерфейс официальных структур, используют гербы, формы заявок и даже поддельные отзывы. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, студенты и сезонные работники, у которых не хватает опыта для проверки подлинности интернет-ресурсов.

Депутат отметил, что мошенники играют на человеческой психологии, обещая простоту и скорость оформления документов, особенно в ситуациях, когда время поджимает.

«Людей сегодня обманывают не только через взлом, но через психологическое давление, обещания простоты и скорости, особенно в таких чувствительных сферах, как международные поездки», – заявил Антон Немкин.

Парламентарий призвал граждан быть бдительными и тщательно проверять ресурсы, предлагающие услуги по оформлению документов. Он также указал, что необходимо системное просвещение населения в сфере информационной безопасности, особенно в преддверии туристических сезонов.