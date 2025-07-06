В Госдуме рассказали о новых способах мошенничества с QR-кодами

Мошенники активно применяют подмену и генерацию QR-кодов для кражи денег и личной информации пользователей. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат Госдумы Антон Немкин.

Он пояснил, что QR-коды стали распространённым способом оплаты и получения информации, но злоумышленники применяют их для фишинга и мошенничества. Один из методов — наклеивание поддельного кода поверх оригинала в кафе или на кассе. Другой приём — размещение объявлений с QR-кодами, ведущими на фиктивные счета. Люди переводят деньги за несуществующие товары или услуги, что часто случается при продаже техники или аренде жилья.

Чиновник уточнил, что некоторые коды автоматически формируют сообщения или заявки на платные подписки, незаметно списывая средства с телефона. Также существуют вредоносные QR-коды, распространяемые через листовки и баннеры, заражающие устройства при сканировании.

Парламентарий рекомендует избегать кодов на улицах, лифтах и подозрительных местах, а для платежей использовать официальные приложения банков и сервисов. По его словам, при грамотном использовании технология остаётся безопасной и удобной.