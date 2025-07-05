«Малая, от души»: Девушка попалась на удочку лже-сотрудника ВГИКа и едва не нарвалась на кредит

Абитуриентка Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова (ВГИК) стала жертвой мошенника, который притворился сотрудником приёмной комиссии. Информацию передаёт «Постньюс».

С девушкой связались через WhatsApp в день объявления результатов вступительных испытаний. Мужчина представился Алексеем из приёмной комиссии. Он назвал направление, на которое собиралась поступать абитуриентка и сообщил, что не все творческие задания были подгружены в систему, поэтому их необходимо прислать на некий сайт «Моё образование». Он также попросил включить демонстрацию экрана через WhatsApp.

У девушки не возникло подозрений, ведь мужчина назвал то направление, на которое она собиралась поступать. Она перешла по ссылке и ввела личные данные, а затем продиктовала мошеннику код из СМС. Алексей пообещал, что результаты вступительных испытаний придут позже. Однако спустя время с жертвой связались сотрудники портала «Госуслуги» и предупредили о мошеннических действиях, связанных с её аккаунтом. Вместе с тем аферист прислал сообщение, в котором были указаны паспортные данные девушки, и подписал: «Малая, от души».

Когда стало известно, что Алексей не сотрудник из приёмной комиссии, абитуриентке стали поступать многочисленные запросы на оформление кредитов. К счастью, у злоумышленника не получилось провести данные операции, ведь у девушки стоял запрет. Она обратилась в центр «Мои документы», где ей помогли зафиксировать ситуацию, а также посоветовали написать заявление в полицию.