Студентка журфака лишилась доступа к «Госуслугам» из-за развода с дипломом

В Екатеринбурге студентка магистратуры журфака УрФУ Виктория стала жертвой телефонных аферистов. Как сообщает URA.RU, преступники, выдав себя за сотрудников учебного центра университета, обманным путём заставили девушку перейти на фальшивый сайт. Через этот ресурс они получили доступ к её личному кабинету на портале «Госуслуги».

Виктория рассказала, что звонивший представился работником учебного центра УрФУ. Он сообщил о необходимости срочно зарегистрироваться на якобы общероссийском портале выдачи дипломов, ссылаясь на новый закон о цифровизации услуг. Девушка пояснила, что мошенник убедил её авторизоваться на поддельном сайте через «Госуслуги», после чего получил доступ к персональным данным.

После взлома аккаунта аферисты попытались оформить на имя студентки микрозаймы и автокредит. Хотя Виктории удалось оперативно оформить самозапрет, уведомления о попытках оформления займов продолжают поступать. Кроме того, девушке начали названивать неизвестные, представляющиеся сотрудниками «Госуслуг».

«Мне удалось восстановить доступ к «Госуслугам» через систему банка, однако пароли на портале продолжают меняться. Из-за этого я не могу подать официальное обращение или подтвердить личность на сайте. В настоящее время я пытаюсь связаться с поддержкой портала по почте и телефону», — поделилась екатеринбурженка. Она обратилась полицию.