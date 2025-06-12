Мошенники начали воровать деньги у пенсионеров под видом вручения подарков

Телефонные мошенники, представляясь муниципальными служащими, стали выманивать у пенсионеров номер СНИЛС под предлогом выдачи подарков в честь Дня России. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова ТАСС.

В полицию обратился 83-летний житель Химок с заявлением о мошенничестве. С ним связался якобы работник муниципалитета, и сообщил, что пенсионерам будут выдавать подарки к празднику. Для их получения нужно продиктовать номер СНИЛС.

Однако в следующие дни мужчине неоднократно звонили лица, представлявшиеся правоохранителями, и уверяли, что сбережения находятся под угрозой.

«Они убедили пострадавшего, что в его отношении предпринимаются попытки совершения мошеннических действий, деньги на счетах под угрозой, чтобы их сохранить необходимо обналичить сбережения и передать их курьеру для внесения на «безопасный счет», — рассказала Петрова.

Уже после выполнения всех действий пенсионер понял, что его обманули. Сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Полицейским удалось задержать курьера. Им оказался судимый и безработный житель Иваново. В отношении его возбудили уголовное дело.