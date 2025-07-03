В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с «ошибочным переводом»

В последнее время мошенники всё чаще обманывают доверчивых граждан через схему с «ошибочным переводом», предупредил россиян член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, сначала жертве поступает сообщение о зачислении 1-2 тысяч рублей, а потом ей звонит аферист с просьбой вернуть деньги.

Злоумышленник утверждает, мол, ошибся номером, перевод предназначался другому человеку. А чтобы не вызвать подозрения, он прикидывается растерянным подростком, пожилым человеком или курьером, перепутавшим номера. Иногда даже присылает скриншот платежа, чтобы подтвердить свою «невиновность».

Далее от гражданина требуют перевести деньги обратно, но на другой счёт, объясняя это тем, что карта уже заблокирована. Иногда злоумышленники просят воспользоваться конкретным платежным сервисом или терминалом, даже уговаривают жертву установить «специальное приложение для возврата», которое на деле оказывается программой, ворующей банковские данные.

Пока обманутый пытается разобраться в ситуации, приходит сообщение якобы из банка, где указан код для подтверждения возврата. По словам парламентария, код даёт аферистам прямой доступ к банковскому аккаунту. С его помощью можно не только авторизоваться в системе, но и подтвердить любые финансовые операции.