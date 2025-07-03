В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с «ошибочным переводом»
Депутат Немкин: Мошенники обманывают россиян через схему с «ошибочным переводом»
Мошенник. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В последнее время мошенники всё чаще обманывают доверчивых граждан через схему с «ошибочным переводом», предупредил россиян член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. По его словам, сначала жертве поступает сообщение о зачислении 1-2 тысяч рублей, а потом ей звонит аферист с просьбой вернуть деньги.
Злоумышленник утверждает, мол, ошибся номером, перевод предназначался другому человеку. А чтобы не вызвать подозрения, он прикидывается растерянным подростком, пожилым человеком или курьером, перепутавшим номера. Иногда даже присылает скриншот платежа, чтобы подтвердить свою «невиновность».
Далее от гражданина требуют перевести деньги обратно, но на другой счёт, объясняя это тем, что карта уже заблокирована. Иногда злоумышленники просят воспользоваться конкретным платежным сервисом или терминалом, даже уговаривают жертву установить «специальное приложение для возврата», которое на деле оказывается программой, ворующей банковские данные.
Пока обманутый пытается разобраться в ситуации, приходит сообщение якобы из банка, где указан код для подтверждения возврата. По словам парламентария, код даёт аферистам прямой доступ к банковскому аккаунту. С его помощью можно не только авторизоваться в системе, но и подтвердить любые финансовые операции.
«Первое, что нужно сделать, — проверить историю операций в официальном приложении банка, а не доверять уведомлениям, которые могут быть фальшивыми. Убедитесь, действительно ли деньги поступили на счёт, а не просто отображаются в виде уведомления. Свяжитесь с банком через официальный номер и уточните, как действовать в такой ситуации. Никогда не отправляйте деньги на «другие» реквизиты по чужой просьбе», — рекомендовал собеседник RT.
Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали схему обмана с просмотром фильмов. Кроме того, МВД рассказало, как аферисты обманывают граждан.