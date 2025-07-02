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2 июля, 08:34

Мошенники купили белорусу билет до Москвы, чтобы украсть у него 18 млн

Mash: Мошенники оплатили белорусу билет до Москвы для кражи у него 18 млн руб.

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Жителя Белоруссии атаковали звонками мошенники под видом «российских банков», им удалось запугать жертву и убедить в необходимости отдать все сбережения курьеру в Москве. Для этого белорусу аферисты даже оплатили авиаперелёт из Минска в российскую столицу. Мужчина лишился 18 миллионов рублей. Об этом пишет Mash.

Всё началось с того, что неизвестныей, представившись сотрудником российского банка, позвонил 44-летнему мужчине и заявил, что кто-то от его имени якобы оформил кредитку. Белорус сказал, что ничего не оформлял и бросил трубку. Тогда ему стали названивать с других номеров и пугать, что на его имя оформлены счета в разных банках РФ. Плюсом —якобы уже написано несколько заявлений от других пострадавших от мошенников.

Далее по классике: звонки от «белорусского КГБ», а также «российских СК и ФСБ». Мужчина испугался, что может потерять свои сбережения, тогда его убедили собрать все сбережения и срочно прилететь в Москву, чтобы передать деньги «надёжному» курьеру. Уже в столице мужчина расфасовал наличность по пакетам в туалете в Москва-Сити и передал их указанному незнакомцу, который заявился на встречу в шортах и сланцах. Мошенники обещали обратный билет в Минск, но обманули. Только в аэропорту белорус осознал, что его развели аферисты. Он сразу обратился в полицию.

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Татьяна Миссуми
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