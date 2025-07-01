Бдительная мать разоблачила сына-посредника аферистов и сдала его в полицию

В Калининграде 17-летний студент РАНХиГС оказался вовлечён в схему обмана пенсионерки. Мать, обнаружив у сына крупную сумму наличных, незамедлительно обратилась в полицию. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Как выяснилось, мошенники действовали по стандартной схеме: убедили пожилую женщину, что для «сохранности» её 14 тысяч евро их необходимо передать «представителю Центробанка». Встреча состоялась во дворе на улице Фрунзе в 11 утра. Пенсионерка, осознав обман, собиралась написать заявление, но не смогла описать внешность курьера.

Подозреваемым оказался несовершеннолетний студент, которого преступники завербовали параллельно с жертвой. Если пенсионерку убедили доверчивостью, то юношу — угрозами. За доставку пакета с деньгами он получил половину суммы — 7 тысяч евро, которые и вызвали подозрения у его матери.

В полиции подтвердили, что молодой человек действительно стал пешкой в руках аферистов. Расследование продолжается, а изъятые деньги будут возвращены пострадавшей.