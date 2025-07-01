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1 июля, 09:02

Ни кина, ни денег: Мошенники придумали схему обмана с просмотром фильмов

F6: Мошенники придумали схему обмана, связанную с онлайн-киносеансами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Мошенники придумали новую схему обмана в онлайн-кинотеатрах. Они заманивают пользователей предложением совместного просмотра фильма, а затем присылают поддельную ссылку, требующую оплаты подписки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию F6.

«Используя эту схему, одна из скам-групп с начала 2025 года обманула более 40 российских пользователей, у них похитили 343 тысячи рублей», — говорится в сообщении компании.

Злоумышленники создают фальшивые профили на сайтах знакомств, в социальных сетях или Telegram, часто используя украденные аккаунты. Под видом привлекательной девушки они завязывают общение и предлагают посмотреть фильм вместе через специальное приложение. Ссылка на этот ресурс ведёт на фишинговый сайт, где жертве предлагается оплатить подписку, что приводит к краже данных банковской карты.

В России появится база биометрических данных мошенников
В России появится база биометрических данных мошенников

Ранее сообщалось, что аферисты создают фальшивые сайты интернет-магазинов, систем быстрых платежей, аренды недвижимости и предложений о покупке. Такой вид мошенничества набирает всё большие обороты.

Наталья Демьянова
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