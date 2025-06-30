В России появится база биометрических данных мошенников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России рассмотреть возможность создания базы биометрических данных мошенников.

Соответствующее указание содержится в перечне поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отрасли связи.

Назван процент россиян, поверивших мошенникам и побежавших писать отказы от сбора биометрии

Назван процент россиян, поверивших мошенникам и побежавших писать отказы от сбора биометрии

«Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», — говорится в поручении главы кабмина.