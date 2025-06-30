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Регион
30 июня, 08:34

В России появится база биометрических данных мошенников

Премьер Мишустин поручил создать базу биометрических данных мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры, МВД, Роскомнадзору и Банку России рассмотреть возможность создания базы биометрических данных мошенников.

Соответствующее указание содержится в перечне поручений главы кабмина по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отрасли связи.

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«Еще одно поручение в этой части касается проработки вопроса формирования базы биометрических данных мошенников», — говорится в поручении главы кабмина.

Напомним, в конце 2022 года в России был принят закон о единой биометрической системе . Документ устанавливает основы обработки биометрии с применением различных систем, в том числе государственных.

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Марина Фещенко
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