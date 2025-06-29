СБП, интернет-магазины и аренда: МВД рассказало, как мошенники обманывают граждан

Аферисты создают фальшивые сайты интернет-магазинов, систем быстрых платежей, аренды недвижимости и предложений о покупке. Они практически неотличимы от настоящих. Такой вид мошенничества набирает всё большие обороты. Об этом рассказали в телеграм-канала УБК МВД России.

Жертвы вводят данные своих карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Аферисты используют поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП, направляя QR-коды или ссылки на региональные платежные системы, чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание.

Кроме того, мошенники размещают объявления об аренде на легитимных площадках, но переводят общение в мессенджеры и отправляют на поддельные ресурсы для бронирования. Также создаются сайты-однодневки, предлагающие товары или услуги по очень выгодным ценам, но после оплаты заказ не приходит, а связь с продавцом пропадает.