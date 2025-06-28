В ГД рассказали, как в один клик обезопасить родных от мошенников

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский призвал пользователей, особенно родителей и пожилых родственников, активировать в Телеграм и WhatsApp функцию блокировки звонков с неизвестных номеров. По его словам, эта опция, спрятанная в глубине настроек, способна значительно снизить риск связи с мошенниками.

«Вот в этих двух пресловутых мессенджерах (Телеграм или WhatsApp), которыми вы пользуетесь по сей день, есть в глубине настроек функция отключения вызовов с незнакомых номеров. Обязательно установите её детям, пожилым родителям эту функцию, тогда мошенники не смогут дозвониться», — сказал он РИА «Новости».

Депутат подчеркнул, что значительная часть ежедневных мошеннических звонков в России поступает именно через эти популярные мессенджеры. Злоумышленники используют поддельные фотографии и представляются сотрудниками госорганов или руководством компаний, чтобы обмануть граждан и организации.

Если вам звонят якобы из почты, ФСБ, МВД или поликлиники через WhatsApp — будьте уверены, это мошенники, сказал Боярский. Закон, по его словам, не предусматривает таких звонков.

Таким образом, включение функции ограничения вызовов с незнакомых номеров становится простой и эффективной мерой защиты для уязвимых категорий пользователей — детей и пожилых людей. Это помогает предотвратить попытки мошенничества и сохранить безопасность личных данных.