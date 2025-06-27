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Регион
27 июня, 13:59

Сумма не важна: Россиянам объяснили, как сберечь деньги на карте от мошенников

Эксперт Лоссан призвал хранить на банковской карте как можно меньше денег

Мошенник. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мошенник. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Чтобы минимизировать потенциальный ущерб от мошенников, необходимо хранить на карте как можно меньше денег. Аферисты зачастую не знают, какую именно сумму могут похитить, однако в случае получения доступа присваивают все имеющиеся средства. Об этом рассказал эксперт Алексей Лоссан.

«Идея о том, что мошенников привлекает или отталкивает количество средств на вашей карте не совсем верна. Мошенники не имеют прямого доступа к информации о вашем балансе до того, как они совершат свои противоправные действия. <...> Если им удастся получить этот доступ, они попытаются снять все доступные средства, независимо от их первоначального количества», — отметил собеседник РИАМО.

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Поэтому основной принцип защиты денег — хранить на карте только необходимую сумму для текущих расходов на несколько дней. При этом для онлайн-покупок следует завести отдельную карту и тоже с минимальным балансом. Кроме того, эксперт рекомендовал установить дневной лимит на расходы и подключить СМС-уведомления о любых операциях, чтобы оперативно заблокировать карту в случае несанкционированного доступа.

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Ранее россиян предупредили об активизации мошенников во время отпусков. Кроме того, злоумышленники автоматизировали преступления с помощью ИИ. А ещё гражданам раскрыли новую схему аферистов с оформлением микрозаймов.

Борис Эльфанд
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