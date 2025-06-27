Сумма не важна: Россиянам объяснили, как сберечь деньги на карте от мошенников

Чтобы минимизировать потенциальный ущерб от мошенников, необходимо хранить на карте как можно меньше денег. Аферисты зачастую не знают, какую именно сумму могут похитить, однако в случае получения доступа присваивают все имеющиеся средства. Об этом рассказал эксперт Алексей Лоссан.

«Идея о том, что мошенников привлекает или отталкивает количество средств на вашей карте не совсем верна. Мошенники не имеют прямого доступа к информации о вашем балансе до того, как они совершат свои противоправные действия. <...> Если им удастся получить этот доступ, они попытаются снять все доступные средства, независимо от их первоначального количества», — отметил собеседник РИАМО.