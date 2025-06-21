Россиянам раскрыли новую схему мошенников с оформлением микрозаймов

Роскачество предупреждает о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники, представляясь курьерами, выманивают у россиян код из СМС, якобы отправленный от имени известных магазинов, для оформления микрозаймов. Об этом ТАСС сообщили в организации.

«Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией», — говорится в сообщении.

Сообщив цифры, жертва невольно подтверждает заявку на микрозайм, доступ к которому мошенники используют для покупки крупной партии товаров в магазине. Источники персональных данных могут быть различными, но остаются неизвестными. После успешного оформления микрозайма и хищения средств, аферисты часто продают данные другим организациям, что приводит к увеличению количества спам-звонков и СМС с предложениями кредитов.

Эксперты Роскачества предполагают, что за каждой успешной аферой стоит целая сеть злоумышленников, в которой одни взламывают базы данных, другие используют полученные данные для оформления микрозаймов, а третьи занимаются оптовой перепродажей.