Мошенники стали разводить россиян при помощи кружочков в Telegram

Россиян обманывают в Telegram новой схемой, используя «кружки» от имени именинников. Злоумышленники взламывают аккаунты и записывают видео, имитируя голос и внешность жертвы, чтобы выманить деньги. О действиях аферистов сообщает РИА «Новости».

Агентство рассказало о ситуации, когда после дня рождения мошенник отправил подруге именинницы «кружок», где якобы девушка просила перевести 20 тысяч рублей фотографу, утверждая, что у неё самой не получается совершить данное действие. Видео было убедительным, так как использовались скомпрометированные данные (портрет и голос).

Жертва попыталась перевести деньги, но первые две попытки были заблокированы банками как подозрительные. Третий раз операция была одобрена. После перевода переписка с «именинницей» исчезла. В банке заявили, что вернуть деньги невозможно.

Эксперты советуют всегда перепроверять личность отправителя сообщения, особенно если оно содержит просьбу о переводе денег. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и скачивать файлы из сомнительных источников. Также рекомендуется использовать надёжные антивирусные программы для защиты от фишинга и скама.