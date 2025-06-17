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17 июня, 06:32

Мошенники стали разводить россиян при помощи кружочков в Telegram

РИАН: Мошенники стали обманывать россиян через видеосообщения в Telegram

Мошенники придумали новую схему, чтобы обмануть россиян в Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Мошенники придумали новую схему, чтобы обмануть россиян в Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Россиян обманывают в Telegram новой схемой, используя «кружки» от имени именинников. Злоумышленники взламывают аккаунты и записывают видео, имитируя голос и внешность жертвы, чтобы выманить деньги. О действиях аферистов сообщает РИА «Новости».

Агентство рассказало о ситуации, когда после дня рождения мошенник отправил подруге именинницы «кружок», где якобы девушка просила перевести 20 тысяч рублей фотографу, утверждая, что у неё самой не получается совершить данное действие. Видео было убедительным, так как использовались скомпрометированные данные (портрет и голос).

Жертва попыталась перевести деньги, но первые две попытки были заблокированы банками как подозрительные. Третий раз операция была одобрена. После перевода переписка с «именинницей» исчезла. В банке заявили, что вернуть деньги невозможно.

Эксперты советуют всегда перепроверять личность отправителя сообщения, особенно если оно содержит просьбу о переводе денег. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и скачивать файлы из сомнительных источников. Также рекомендуется использовать надёжные антивирусные программы для защиты от фишинга и скама.

Боты, скидки, банки: Россиян предупредили о новых видах кибермошенничества
Боты, скидки, банки: Россиян предупредили о новых видах кибермошенничества

Ранее стало известно, что злоумышленники разработали вредоносное приложение SuperCard, которое представляет серьёзную угрозу для владельцев банковских карт в России. Это приложение, являющееся модификацией ранее использованного в Европе NFCGate, позволяет похищать деньги со счетов. SuperCard перехватывает NFC-трафик, воруя данные банковских карт и открывая мошенникам доступ к финансам жертв. Первые попытки атак на российских пользователей были зафиксированы компанией F6 ещё в мае.

Алиса Хуссаин
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