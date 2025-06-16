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16 июня, 09:48

Боты, скидки, банки: Россиян предупредили о новых видах кибермошенничества

Депутат Коркин: Кибермошенники адаптируют свои стратегии под новые события

Мошенник. Обложка © freepik

Мошенник. Обложка © freepik

Кибермошенники адаптируют свои стратегии под новые события, поэтому могут оперативно изобретать схемы обмана граждан с учётом текущих обстоятельств, предупредил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

По его словам, в 2025 году аферисты освоили новые схемы: боты предлагают пользователям проверить свои данные, сообщая о подозрительных действиях и требуя пройти верификацию с помощью ввода личной информации и реквизитов банковских карт.

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Ещё одна схема предполагает использование поддельных служб поддержки, которые маскируются под представителей маркетплейсов, курьерских или почтовых служб, предлагая оформить доставку и запрашивая платёжные данные. Также эксперт предупредил о мошенничествах с подарками и скидками. В частности, гражданам обещают крупные призы или скидки, требуя регистрации и ввода данных банковских карт.

Также преступники рассылают фишинговые письма и вредоносные программы. Если пользователи не будут осторожны, они рискуют потерять личные данные, деньги и даже репутацию. К примеру, злоумышленник может отправить письмо, замаскированное под официальное сообщение от банка. Если пользователь не заметит подвоха, он введёт персональные данные и предоставит доступ к важной информации.

«Киберпреступники часто адаптируют свои стратегии под текущие события и тенденции. Например, во время пандемии Covid-19 увеличилось количество атак, связанных с мошенничеством на тему вакцин и медицинских услуг», — подчеркнул собеседник РИАМО.

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Ранее жительница Пермского края стала жертвой мошенников. В общей сложности она потеряла 12 миллионов рублей, в том числе средства, полученные в качестве компенсации после гибели сына в ходе СВО. С женщиной связались люди, которые называли себя сотрудниками ФСБ, Центробанка и прокуратуры. Они убедили жертву, что её личные данные попали к мошенникам, а с её счета были переведены деньги «в пользу террористических организаций».

Борис Эльфанд
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