Мошенники вовлекают белорусов в дропперство через «командировки» в Россию
МВД предупредило новой схеме вовлечения в дропперство через «лёгкий заработок»
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Граждан Белоруссии обманным путём начали вовлекать в дропперство, предлагая оплачиваемые «однодневные командировки» в Россию, сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России. Для обмана мошенники публикуют в Telegram и соцсетях объявления о поездках в Смоленск, Москву или Петербург с целью оформления карты российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража».
«Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают «лёгкий заработок» — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту», — говорится в сообщении.
В действительности эти карты используются киберпреступниками для вывода средств, похищенных у граждан, а ответственность за это несёт человек, оформивший карту, подчеркивают в полиции.
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