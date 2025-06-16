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Регион
16 июня, 08:08

Мошенники вовлекают белорусов в дропперство через «командировки» в Россию

МВД предупредило новой схеме вовлечения в дропперство через «лёгкий заработок»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlyoshinE

Граждан Белоруссии обманным путём начали вовлекать в дропперство, предлагая оплачиваемые «однодневные командировки» в Россию, сообщило управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России. Для обмана мошенники публикуют в Telegram и соцсетях объявления о поездках в Смоленск, Москву или Петербург с целью оформления карты российского банка для «процессинга» или «крипто-арбитража».

«Новая схема вовлечения в дропперство. Гражданам Республики Беларусь предлагают «лёгкий заработок» — однодневную командировку в Россию с целью открыть банковскую карту», — говорится в сообщении.

В действительности эти карты используются киберпреступниками для вывода средств, похищенных у граждан, а ответственность за это несёт человек, оформивший карту, подчеркивают в полиции.

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Ранее Life.ru рассказал, что жительница Пермского края потеряла 12 миллионов рублей. Ирина Чуклинова является матерью погибшего в зоне СВО бойца. Женщина поверила аферистам и отдала им, в том числе и деньги, полученные в качестве компенсации после гибели сына.

Наталья Афонина
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