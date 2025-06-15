«Всё отдала сама»: Маму погибшего на СВО бойца развели на 12 миллионов рублей

Жительница Пермского края Ирина Чуклинова стала жертвой мошенников. В общей сложности она потеряла 12 миллионов рублей, в том числе средства, полученные в качестве компенсации после гибели сына в ходе СВО.

«Состояние резко ухудшилось — поднялось давление, началось головокружение. В тот момент я осознала: всё отдала сама. Своими руками. Словами не передать, что я тогда пережила», — вспоминает собеседница РИА «ФедералПресс».

Её 24-летний сын Роман добровольно заключил контракт с Минобороны в 2024 году и служил на Донецком направлении. Военный погиб и был похоронен в январе этого года.

В марте матери погибшего бойца позвонил неизвестный, который представился работником страховой компании. Позже с ней связались люди, которые называли себя сотрудниками ФСБ, Центробанка и прокуратуры. Они убедили женщину, что её личные данные попали к мошенникам, а с её счета были переведены деньги «в пользу террористических организаций».

Женщине сообщили о возбуждении уголовного дела и настоятельно рекомендовали «сотрудничать со следствием», в том числе переводить деньги на «безопасные счета». Под психологическим давлением и угрозами со стороны «спецслужб» Ирина выполнила все указания аферистов.