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15 июня, 10:45

«Всё отдала сама»: Маму погибшего на СВО бойца развели на 12 миллионов рублей

Мошенники развели мать погибшего на СВО бойца из Прикамья на 12 миллионов рублей

Ирина Чуклинова. Обложка © личный архив / РИА «ФедералПресс»

Ирина Чуклинова. Обложка © личный архив / РИА «ФедералПресс»

Жительница Пермского края Ирина Чуклинова стала жертвой мошенников. В общей сложности она потеряла 12 миллионов рублей, в том числе средства, полученные в качестве компенсации после гибели сына в ходе СВО.

«Состояние резко ухудшилось — поднялось давление, началось головокружение. В тот момент я осознала: всё отдала сама. Своими руками. Словами не передать, что я тогда пережила», — вспоминает собеседница РИА «ФедералПресс».

Её 24-летний сын Роман добровольно заключил контракт с Минобороны в 2024 году и служил на Донецком направлении. Военный погиб и был похоронен в январе этого года.

В марте матери погибшего бойца позвонил неизвестный, который представился работником страховой компании. Позже с ней связались люди, которые называли себя сотрудниками ФСБ, Центробанка и прокуратуры. Они убедили женщину, что её личные данные попали к мошенникам, а с её счета были переведены деньги «в пользу террористических организаций».

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Женщине сообщили о возбуждении уголовного дела и настоятельно рекомендовали «сотрудничать со следствием», в том числе переводить деньги на «безопасные счета». Под психологическим давлением и угрозами со стороны «спецслужб» Ирина выполнила все указания аферистов.

В течение двух месяцев она осуществляла многочисленные переводы через банкоматы по указаниям звонивших. После того как компенсационные выплаты полностью исчерпались, ей предложили продать личный автомобиль в рамках «оперативных мероприятий», а полученные средства также перевести по старой схеме. Потом связь с «силовиками» прервалась. Женщина уже обратилась в правоохранительные органы для расследования случившегося.

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Ранее Life.ru сообщил, что в Петербурге будут судить пособников украинских мошенников, укравших почти 15 млн рублей. Кроме того, ФСБ раскрыла схему обмана отправленных на СВО россиян.

Борис Эльфанд
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